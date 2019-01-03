Samanyolu Haber /Gündem / Levent Üzümcü meslektaşlarının sessiz kalmasından şikayetçi /03 Ocak 2019 10:41

Levent Üzümcü meslektaşlarının sessiz kalmasından şikayetçi

Tiyatro ve sinema sanatçısı Levent Üzümcü, Twitter adresi üzerinden yaptığı açıklamayla fahri üyesi olduğu Oyuncular Sendikası’ndan istifa ettiğini belirtti.

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Anlatılan Senin Hikâyendir” adlı oyunu tehdit ve yasaklar yüzünden sahnelenemeyen sanatçı,
Mehmet Ali Alabora’nın tutuklanma kararına dair dayanışma gösterilmediğini de ifade ettiği tweet’inde şu sözlere yer verdi: “Kurucu başkanımız hakkında şov olsun diye tutuklama kararı çıkartıldı tek kelime etmediniz, şantaj ve tehdit yoluyla oynayacağım sahneler elimden alınıyor, yine tek kelime etmiyorsunuz.

Birlikte yürümemizin hiçbir anlamı kalmadı, fahri üyeliğinizden istifa ediyorum.” Yönetim Kurulu’nda Demet Akbağ, Sercan Gidişoğlu, Sermet Yeşil, Evrim Alasya, Taner Rumeli, Tuba Erdem, Serdar Orçin, Eda Çatalçam ve Tuğrul Tülek’in yer aldığı sendika ise herhangi bir açıklama yapmadı.
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