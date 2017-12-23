Samanyolu Haber /Gündem / İYİ Parti hangi partiden, ne kadar oy alıyor? /23 Aralık 2017 10:30

İYİ Parti hangi partiden, ne kadar oy alıyor?

MetroPOLL Araştırma şirketinin kurucusu Özer Sencar, Ekim ve Kasım ayı araştırmalarına göre İYİ Parti'ye yönelen oyların %33'ünün CHP'den, %26'sının MHP'den %18'inin AKP'den ve %23'ünün kararsızlardan ve diğer partilerden geldiğini açıkladı.

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MetroPOLL Araştırma şirketinin kurucusu Özer Sencar kişisel Twitter hesabından İYİ Parti'ye oy verenlerin eğilimlerini açıkladı.

Sencar, Ekim ve Kasım ayı araştırmalarına göre İYİ Parti'ye yönelen oyların %33'ünün CHP'den, %26'sının MHP'den %18'inin AKP'den ve %23'ünün kararsız ve diğer partilerden geldiğini kaydetti.

Sencar'ın paylaşımları şöyle:

Ekim ve Kasım ayı araştırmalarına göre İYİ Parti'ye oy vereceğini söyleyenlerin %44'ü kendisini Milliyetçi, %26'sı Atatürkçü-Laik, %16'sı Muhafazakar-Dindar ve %9'u Solcu-Sosyal Demokrat olarak tanımlıyor. Bu sonuçlar İYİ partinin daha çok CHP'nin rakibi olduğunu gösteriyor.

Ekim ve Kasım ayı sonuçlarına göre İYİ Partiye yönelen oyların %33'ü CHP'den, %26'sı MHP'den %18'i AK Partiden ve %23'ü kararsız ve diğer partilerden geliyor. Bu sonuçlar İYİ partinin asıl rakibinin AK parti ve MHP değil CHP olduğunu açıkça gösteriyor. Şimdilik sonuçlar böyle...


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