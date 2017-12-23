İYİ Parti hangi partiden, ne kadar oy alıyor?

MetroPOLL Araştırma şirketinin kurucusu Özer Sencar kişisel Twitter hesabından İYİ Parti'ye oy verenlerin eğilimlerini açıkladı.







Sencar, Ekim ve Kasım ayı araştırmalarına göre İYİ Parti'ye yönelen oyların %33'ünün CHP'den, %26'sının MHP'den %18'inin AKP'den ve %23'ünün kararsız ve diğer partilerden geldiğini kaydetti.





Sencar'ın paylaşımları şöyle:





Ekim ve Kasım ayı araştırmalarına göre İYİ Parti'ye oy vereceğini söyleyenlerin %44'ü kendisini Milliyetçi, %26'sı Atatürkçü-Laik, %16'sı Muhafazakar-Dindar ve %9'u Solcu-Sosyal Demokrat olarak tanımlıyor. Bu sonuçlar İYİ partinin daha çok CHP'nin rakibi olduğunu gösteriyor.





Ekim ve Kasım ayı sonuçlarına göre İYİ Partiye yönelen oyların %33'ü CHP'den, %26'sı MHP'den %18'i AK Partiden ve %23'ü kararsız ve diğer partilerden geliyor. Bu sonuçlar İYİ partinin asıl rakibinin AK parti ve MHP değil CHP olduğunu açıkça gösteriyor. Şimdilik sonuçlar böyle...







