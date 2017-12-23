Samanyolu Haber /Dünya / Brexit sonrası İngiltere mavi pasaportuna geri dönüyor /23 Aralık 2017 02:02

Brexit sonrası İngiltere mavi pasaportuna geri dönüyor

AB sonrası bordo pasaporta geçen Birleşik Krallık, geleneksel mavi İngiliz pasaportuna, 'ulusal kimliği' geri kazanmak için Brexit'ten sonra geri dönme kararı aldı.

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Avrupa Birliği'ne girdikten sonra 1988'de bordo pasaporta geçen İngiltere, Brexit'in ardından eski pasaportuna geri dönmeye hazırlanıyor.

1988'de kabul edilen bordo pasaportlar o dönem tartışmaları da beraberinde getirmişti.

Ancak; İngiltere İçişleri Bakanlığı, 29 Mart 2019'da Brexit sürecinin sonlanmasının ardından bordo pasaportun hurdaya çıkacağını doğruladı.

Bordo pasaport, İngiliz vatandaşların mağduriyetini önlemek adına mevcut pasaportların süresi sona erene kadar geçerliliğini koruyacak.

Pasaportunu yenileyecek vatandaşlar ise eski mavi pasaporta sahip olacak.

Yeni mavi ve altın renkteki pasaportlar, Ekim 2019'dan itibaren yeni bir pasaport almak isteyen veya pasaportlarını yenilemek isteyen vatandaşlara verilecek.
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