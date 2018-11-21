Samanyolu Haber /Gündem / İYİ Parti: CHP ile ittifak için temel ilkelerde anlaştık /21 Kasım 2018 18:04

İYİ Parti: CHP ile ittifak için temel ilkelerde anlaştık

İYİ Parti, CHP ile yerel seçim ittifakı için temel ilkelerde anlaşmaya varıldığını açıkladı.

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İttifak çalışmalarının sürdürüleceğini dile getiren İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, “İttifak konusunda yol haritası belirlenmeye başladı” diye konuştu.

Açıklama iki parti heyetlerinin yaptığı görüşmenin ardından geldi.

CHP ile İYİ Parti yerel seçim için vekil düzeyinde görüşme yapıyordu. Ancak taraflardan bugüne kadar bir açıklama gelmemişti.

Yerel seçimler 31 Mart 2019’da düzenlenecek.
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