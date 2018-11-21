İYİ Parti: CHP ile ittifak için temel ilkelerde anlaştık

Açıklama iki parti heyetlerinin yaptığı görüşmenin ardından geldi.





CHP ile İYİ Parti yerel seçim için vekil düzeyinde görüşme yapıyordu. Ancak taraflardan bugüne kadar bir açıklama gelmemişti.





Yerel seçimler 31 Mart 2019’da düzenlenecek.