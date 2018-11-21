Krem çikolata savaşları: Nutella'ya rakip geliyor

Piyasa araştırmaları yapan Euromonitor International'a göre, Türkiye'den Yıldız Holding'in Çokokrem markası ikinci sırada ve sadece yüzde 2'lik pazar payına sayip.

Barilla'daki iki kaynak "Crema Pan Di Stelle" adı verilecek yeni krem çikolatanın, Nutella'nın bir zayıf noktasından, palmiye yağı kullanılıyor olmasından faydalanacağını söyledi.

'Barilla palmiye yağından faydalanacak'

Palmiye yağı kullanımı, sağlık ve çevre konusundaki kaygılar nedeniyle, tüketicilerin tepkisini çekmişti.

Ferroro ise, iki yıl önce palmiye yağı kullanımını savunan bir reklam kampanyası başlatmış, palmiye yağının güvenli sıcaklıklarda rafine edildiğini ve şirketin sadece sürdürülebilir kaynaklardan palmiye yağı satın aldığını iddia etmişti.

Kaynaklara göre Barilla, Nutella'ya rakip bir krem çikolata üretme kararını, Ferroro'nun bisküvi piyasasındaki paylarını hedef alan adımlar atması üzerine aldı.





Ferroro'nun gelecek yıl Nutellalı bir bisküviyi piyasa süreceği, bunun da Barilla'nın kendi çikolatalı bisküvi markası Baiocchi'ye doğrudan bir meydan okuma olarak gördüğü belirtiliyor.





Ferroro, yeni bisküvi konusundaki soruları yanıtsız bıraktı.





Barilla'nın Nutella'ya rakip olarak, Ayçiçek yağlı, yüzde 10 daha az şekerli bir ürün geliştirdiği, sadece İtalyan fındığı ve sadece sürdürülebilir çiftliklerden kakao satın alma taahhüdünde bulunacağı ifade ediliyor.





Yine bir aile şirketi olan Barilla'nın, geçen Ocak'ta italya'da yeni krem çikolatasını büyük süpermarket zincirlerinin satın alma yetkililerine sunduğu kaydedildi.





Ancak, yeni ürün zorlu bir rakiple karşı karşıya.





'İtalya'da zorlayabilir, dünya genelinde zorlanır'

Bir sektör uzmanı Nutella'yla aynı süpermarket raflarına konulmak için birkaç milyon Euro harcanması gerektiğini söyledi.



