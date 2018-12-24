Samanyolu Haber /Gündem / İyi Parti 5'i Büyükşehir 15 ilin daha adayını açıkladı /24 Aralık 2018 13:21

İyi Parti 5'i Büyükşehir 15 ilin daha adayını açıkladı

İYİ Parti; Mersin Büyükşehir'de Burhanettin Kocamaz, Balıkesir Büyükşehir'de İsmail Ok, Trabzon Büyükşehir'de Atakan Aksoy, Denizli Büyükşehir'de Ümit Bahtiyar ve Erzurum Büyükşehir'de ise Mahmut Uykusuz'u aday gösterdi.

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İYİ Parti, 5'i büyükşehir 15 ilde daha belediye başkan adayını belirledi.

İYİ Parti'den yapılan açıklamaya göre, 31 Mart 2019'da yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri için aday tespit çalışmaları sürüyor.
Bu kapsamda bazı illerde belirlenen adayların isimleri şöyle:

— Mersin Büyükşehir: Burhanettin Kocamaz

— Balıkesir Büyükşehir: İsmail Ok

— Trabzon Büyükşehir: Atakan Aksoy

— Denizli Büyükşehir: Ümit Bahtiyar

— Erzurum Büyükşehir: Mahmut Uykusuz

— Elazığ: Ali Şekerdağ

— Afyonkarahisar: Mahmut Koçak

— Isparta: Gökmen Gökmenoğlu

— Çankırı: Raif Oktay

— Nevşehir: Mehmet Özkan

— Niğde: Mümin İnan

— Kars: Settar Kaya

— Kırıkkale: Mahir Yılmaz

— Uşak: Muhammet Gür

— Osmaniye: Davut Çuhadar.
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