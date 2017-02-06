Samanyolu Haber /Gündem / İTÜ'de 28 akademisyene tutuklama talebi! /06 Şubat 2017 19:24

İTÜ'de 28 akademisyene tutuklama talebi!

Hizmet hareketine yönelik cadı avı İstanbul Teknik Üniversitesi'ne uzandı. Görevli 28 akademisyenin “Terör örgütü üyeliği suçundan tutuklanmaları talep edildi.

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28 akademisyene tutuklama talebi!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcısı Mehmet Şenay Baygın tarafından başlatılan cadı avında İstanbul Teknik Üniversitesi'nde görevli 28 akademisyen hiçbir delil olmamasına rağmen tamamen keyfi şekilde “Terör örgütü üyeliği" safsatasıyla nöbetçi hakimliğe sevk edildi. 5 akademisyen ise adli kontrol şartıyla hakimliğe gönderildi. Savcılığın hakimliğe gönderdiği sevk yazısında, 23 akademisyene kelepçe takmak için yine bylock yalanına sığınıldı.

Bylock haberleşme programının açık kaynaklardan milyonlarca kişi tarafından indirildiği, hukuki delil sayılamayacağı ortaya çıkmıştı. 
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