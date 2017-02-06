Hristiyan Birlik partilerinin ortak adayı Merkel

Alman Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partisinin sadece Bavera eyaletinde teşkilatı olan ‘kardeş partisi' Hristiyan Sosyal Birlik (CSU), partisinin başbakan adaylığı teklifini kabul eden Angela Merkel'i 2017 genel seçimlerinde ‘destekleme' kararı aldı. Parti yönetim kurullarının Münih'teki ortak toplantısında konuşan CSU Genel Başkanı ve Bavyera Eyalet Başbakanı Horst Seehofer partisi adına, CDU Genel Başkanı Angela Merkel'in başbakan adaylığını desteklediklerini açıladı.

Merkel ve Seehofer ortak seçim programlarında ‘halkın sıkıntılarına ulusal ve uluslararası boyutta nasıl çözüm bulunabileceğine' ağırlıklı yer verileceğini belirttiler. Her iki partinin yetkili organları ortak seçim programının ağırlık merkezlerini saptamak üzere önümüzdeki haftalarda çalışmalarına başlayacak. Almanya Federal Cumhuriyeti meclis genel seçimleri 24 Eylül'de yapılacak. Koalisyon ortağı Alman Sosyal Demokrat Partisi (SPD) son anketlerde önemli çıkış yaparak Birlik partileri ile arasındaki farkı azaltmıştı.

Seçim programının yazdan önce tamamlanmış olacağını açıklayan CSU Genel Başkanı Horst Seehofer ‘seçim programlarının aktüaliteye ayak uydurması gerektiğini' ve ‘şubat ayında program açıklamanın anlamı olmadığını', söyledi. Parti liderleri tarafından, Birlik partilerinin ortak görüşlerini yansıtan ancak somut konulara yer verilmeyen ‘temel ilkeler belgesi' yayınlanacak.