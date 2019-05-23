Samanyolu Haber /Gündem / İTÜ tarihi iki binayı ranta feda edecek /23 Mayıs 2019 14:22

İTÜ tarihi iki binayı ranta feda edecek

İstanbul Teknik Üniversitesi'ne ait iki tarihi binanın satılması için Anıtlar Kurulu'na müracaatta bulunduğu iddiasına karşılık rektörlük sessiz kalmayı tercih etti.

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İstanbul Teknik Üniversitesi’nin (İTÜ) tarihi Maçka ve Gümüşsuyu binalarının satışı için üniversite yönetiminin harekete geçtiği iddia edildi.

İTÜ Rektörlüğünün Anıtlar Kurulu’na tarihi binalarının satışı için müracaatta bulunulduğunu İstanbul Mimarlar Odası Çevre Etki Değerlendirmesi (ÇED) Danışma Kurulu Sekreteri Mücella Yapıcı sosyal medya hesabından duyurdu.

"ACİLEN KAMUOYUNA BİLGİ VERİLSİN"

Mücella Yapıcı, şahsi Twitter hesabında şu ifadeleri kullandı: “S.O.S… Değerli meslektaşlarım, okuldaşlarım ve hocalarım… İTÜ Rektörlüğü tarafından kültür varlığımız Maçka ve Gümüşsuyu binalarının fonksiyonunun değiştirilerek satışı için Anıtlar Kurulu’na başvuru yapıldığına dair bir bilgi aldım… Acilen Kamuoyunun bilgilendirilmesi…”

Gümüşsuyu binası yaklaşık 170 yıl önce Sultan Abdülaziz döneminde inşâ edilmişti. Bina halen İTÜ’nün Makine Fakültesi olarak hizmet veriyor.

İTÜ Maçka kampusünde yer alan İşletme Fakültesi binasının ise yaklaşık 155 yıllık mazisi var.

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