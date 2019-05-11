AKP bunu da yaptı: Saray-kondu!

Yıldırım Demirören ve Revna Demirören çiftinin kızları Yelda Demirören ile Hasan Kalyoncu ve Nevin Kalyoncu’nun oğlu Haluk Kalyoncu’nun düğünü için Çırağan Sarayı’nın İstanbul Boğazı'na bakan tarafına inşâ edilen kış bahçesinin kaçak olduğu ortaya çıktı.





Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü “haberimiz yoktu” dedi. Saray-kondu düğünün akabinde kaldırıldı.





14 Nisan'da dönemin İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı Mevlüt Uysal’ın kıydığı nikâhta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan çiftin şahitliğini yaptı.

KORUMA BÖLGE KURULU: İZİN ALINMADI





Cumhuriyet’ten Hazal Ocak’ın haberine göre, Demirören ve Kalyoncu ailelerinin çocuklarının nikâh merasimi 13 Nisan Cumartesi günü İstanbul’un simgeleri arasında yer alan Çırağan Sarayı’nda yapıldı.





Törenden günler önce Çırağan Sarayı’nın Boğaz kesiminde düğün için kış bahçesi yapıldı.





"TARİHE KARŞI SUÇ İŞLENDİ"





Eski İstanbul Büyükşehir Belediyesi meclis üyesi Hüseyin Sağ tarihi sarayın bütün manzarasını kapatan yapının nasıl ve hangi izinlerle inşaa edildiğini Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne sordu.





Sağ’a gelen cevapta İstanbul 3 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün kararı paylaşıldı.





Kurul kararında şikâyetler üzerine inceleme yapıldığı belirtilerek, kendilerince verilen izin olmadığı ifade edildi.





SAĞ: BAHÇE KALDIRILINCA SUÇ ORTADAN KALKTI MI?





Bahçenin kaldırılmasını istediklerini belirten kurul, 18 Nisan’da söküm işlemlerinin tamamlandığının kendilerine bildirildiğini açıkladı.





Kurul uzmanlarınca yerinde yapılan incelemede de izinsiz uygulamanın kaldırıldığının tespit edildiği belirtildi. Sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını belirten Sağ, “Bahçe kaldırılınca suç işlenmemiş mi oluyor? Tarihe karşı suç işlendi.” dedi.





Tarihi yapının siluetini bozan yapının fotoğrafları sosyal medyada paylaşılmış ve tepkilere sebep olmuştu.