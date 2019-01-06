Samanyolu Haber /Gündem / İttifakta kriz çıkartan sözler 'MHP'yi kendi içimizde minimize ettik' /06 Ocak 2019 11:07

İttifakta kriz çıkartan sözler 'MHP'yi kendi içimizde minimize ettik'

AKP Bingöl İl Başkanı Mehmet Hanefi Güler'in partisinin il başkanlığında MHP ile ilgili kullandığı, "AKP, MHP'yi kendi içinde minimize etti" sözleri tepkilere neden oldu. Sosyal medyada paylaşılan videonun ardından AKP'li Güler'e MHP'li seçmenden sert tepki geldi.

'MHP'yi kendi içimizde minimize ettik'

AKP Bingöl İl Başkanı Mehmet Hanefi Güler’in Cumhur İttifakı kapsamında 31 Mart seçimlerine gidilen MHP hakkındaki açıklamaları gündeme bomba gibi düştü. MHP ile yapılan ittifaka ilişkin eleştirilerin gereksiz olduğunu AKP’nin, MHP’yi kendi içinde minimize ettiğini söyleyen Güler, MHP’nin eski MHP’lilikten çıktığını ve AKP’nin politikalarını desteklediğini söyledi.

Sosyal medyada yer alan videoya göre AKP Bingöl İl Başkanlığı Binası’nda partililere ve yerel basına hitap eden Güler, MHP’nin Türkiye iddiasının olmadığını savundu. Konuşmasında sözde çözüm sürecini de hatırlatan AKP’li il başkanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için  “Kürtler için imkanları açtı Diyarbakır'da cesurca hareketlerde bulundu. İki sene ateşkes ilan edildi” ifadelerini kullandı. Güler’in açıklamaları şöyle:”AKP'nin MHP ile imtihanı söz konusu değildir. Zaten AKP MHP'yi kendi içinde minimize etmiş kendi içinde. Eski MHP'likten de çıktı o haşin faşizan söylemlerden geliş. Şu anda AKP'nin tüm projelerine destek veren. AKP'yi uluslararası arenada savunan dış politikamızı destekleyen bir parti ve bu partinin Türkiye iddiası yok. İktidar olma şansı var mı MHP'nin? Yok. Cumhurbaşkanı devlet başkanı seçme şansı var mı? Yok. Peki MHP sana destek veriyor, destek verme deme şansın var mı? O da yok.”
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'MHP'yi kendi içimizde minimize ettik'

'MHP'yi kendi içimizde minimize ettik'

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