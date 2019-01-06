Samanyolu Haber /Gündem / Wall Street Journal: Türkiye IŞİD'e karşı ABD'den askeri destek istedi /06 Ocak 2019 11:19

Wall Street Journal: Türkiye IŞİD'e karşı ABD'den askeri destek istedi

ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den çekilme kararı sonrası Türkiye'den ilginç bir talep gitmiş

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ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den çekilme kararı sonrası Amerikan medyasında tartışma sürüyor. Wall Street Journal gazetesi, Türkiye'nin, Suriye'de IŞİD ile mücadele için ABD’den askeri destek istediğini öne sürdü.

Amerikan Wall Street Journal gazetesine göre Türkiye; ABD'den askeri yardım, hava bombardımanı ve lojistik konularında destek talep etti. Haberde Türkiye'nin taleplerinin geniş çaplı olduğu, yerine getirildiği takdirde Amerikan Ordusu'nun Suriye'deki varlığının derinleşmiş olacağı yorumu yapıldı.

Gazeteye konuşan bir kaynak ise, Amerikan yönetiminin hava desteği dışında Türkiye'nin taleplerini yerine getirmesinin mümkün görünmediğini belirtti. 

Gelişmeler, salı günü Ankara'ya gelmesi beklenen ABD heyetinin de gündeminde. Görüşmelerde Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, ABD'nin IŞİD Mücadele Özel Temcilsisi James Jeffrey ve ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford yer alacak.

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