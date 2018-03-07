Samanyolu Haber /Politika / 'İttifaklarında BBP'ye yer yok' /07 Mart 2018 17:25

'İttifaklarında BBP'ye yer yok'

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, 2019'da gerçekleşmesi planlanan seçimler için yapılacak ve adına Cumhur ittifakı dedikleri koalisyonda sadece kendi partisinin ve AKP'nin olacağını söyledi.

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Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) katılmak istediği ittifaka ilişkin MHP'den bir açıklama geldi. Meclis'te basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Semih Yalçın, pusulada AKP ve MHP dışında başka bir partinin bulunamayacağını ifade etti ve şunları söyledi:

''Ne Adalet ve Kalkınma Partisi yetkilileri ne de MHP sözcüleri bu ittifakın başka partilere kapalı olduğunu söylemedi. Böyle bir şey yok. Bu ittifaka dahil olmak isteyen siyasi partiler varsa onlar da bu talepte bulunabilirler. Nitekim BBP, bu talebi iletti, desteklediğini ifade etti. O halde bu ittifakın bünyesi içindedir. Ama o bünye içerisinde olurken şekil farklı olabilir. Yani aynı sütunda değil de partilerin herhangi birinin listesinden gözükmek suretiyle bir oluşum olabilir. Dolayısıyla ittifak ne BBP'ye ne de Saadet Partisine kapalı değildir.

Buna göre BBP, AKP listelerinden seçime girecek.

'BİZ AKP'LİLEŞMEDİK'

Şu anda biz bu ittifakı yapıyoruz. Ama biz AKP'lileşmedik, AKP de bunun karşılığında MHP'lileşmedi. Bundan sonra da olmayacak. Kendi parti programımı, politikalarımı yine sahnede uygulayacağım. Diğer partiler için de geçerli. Yani bir araya gelip birbirine benzer şekliyle bir korku bence yersiz. Hiç gerek yok buna. Zaten seçimden sonra bu partiler yine kendi kimlikleriyle Mecliste siyasetini yapacaklar. O partinin içinde kalmayacak ki.
Yalçın, 'Cumhur İttifakı'nın Türkiye'nin yüzde 70'ine hitap ettiğini savunurken oylarının sahada yüzde 60-65 olacağını öne sürdü. 

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