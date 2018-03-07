15 Temmuz'la ilgili önemli bilgiler deşifre eden Uçar'a şimdi de avukatlık yasağı

Bylock soruşturmalarıyla ilgili paylaşımlarından dolayı gözaltına alınan Uçar için İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla müdafilik yapma yasağı getirildi. Hakim eliyle avukatlık yasağı getirilerek ‘savunma hakkı’ yok edildi ve yeni bir hukuksuzluk daha yapıldı.





HAKİM ELİYLE AVUKATLIK YAPMA YASAĞI





İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yazısıyla ‘ivedi’ koduyla yapılan tebliğde, “Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülmekte olan 2017/151724 sayılı soruşturma kapsamında şüpheli olarak bulunan Av. Kemal Uçar hakkında İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliğinin 05/03/2018 tarih 2018/1082 D. İş sayılı kararıyla FETÖ/PDY silahlı terör örgütü kapsamında müdafilik görevleri ve yasaklanmış olup, ilgili karar gereğince karar tarihinden önce üstlenmiş olduğu soruşturma ve kovuşturmalardan men edilmiştir” denildi.







İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından bir soruşturma kapsamında hakkında 4 gün önce gözaltı kararı verilen İstanbul Barosu’na kayıtlı avukat Uçar’ın işlemleri sürüyor.





Kemal Uçar sosyal medya hesabından özellikle ByLock, ankesörlü telefon aramaları ve itirafçı beyanlarının bu dava ve soruşturmalarda delil olamayacağına ilişkin önemli açıklamalarıyla biliniyor. Merkez Parti MYK üyesi olduğu belirtilen Uçar’ın bağlantı ve irtibatlarının araştırıldığı ileri sürülmüştü.





'TAKSİM'DEKİ 58 KOVANDAN 52'Sİ ASKERE AİT DEĞİLDİ'

Kemal Uçar o gece Taksim'de yaşananlarla ilgili çok dikkat çekici bir iddiayı gündeme taşımıştı. Uçar Taksim'de olay yerinde yapılan arama sonrası bulunan 58 mermi kovanından 52'sinin askerlerin silahlarından çıkmadığını söylemişti.

'ŞALVARLI BİRİ GELDİ ÖLDÜRÜP GİTTİ'

Kemal Uçar önemli bilgiler deşifre etmişti: “Boğaziçi Köprü dosyasında bir gazi mağdur avukat arkadaşlarla çay içerken şunu söyledi. Mağdur kendisi. Gazi aynı zamanda. Bu toprağın üstü olduğu kadar altı da var, dedi. Askerler itiraf etsin, hangisi ateş ettiyse, bak ben ne söyleyeceğim o zaman mahkemede, diye devam etti. “O gece bir arkadaşım vurulmuş, tampon yapıyorum. Bağırıyorum ‘ambulans’ diye, herkes şok. Sırtında Türk bayrağı olan uzun sakallı şalvarlı biri yanıma geldi, diz çöktü. Cebinden tabancasını çıkardı ve yaralı arkadaşımıza sıkarak öldürdü. Sonra kaçtı kalabalığın arasına karıştı.’ Bu kişinin bunları mahkemede de söyleyeceğini düşünüyorum.”







‘BİR SAVCI BÜYÜĞÜM, BYLOCK VAR DERLER ALIRLAR’ DEMİŞTİ







Uçar çıktığı televizyon programlarında 15 Temmuz sonrası hukuksuzlukları sık sık gündeme getiriyordu. Özellikle bylock konusundaki açıklamaları dikkat çekiyordu. Bu yüzden hedefte olabileceğini belirten avukat Uçar, bir televizyon programında, “Bir savcı büyüğüm dedi ki asker sorgularına çok giriyorsun. İsmin fişlenir, Bylock var derler, bir yıl seni içeride yatırırlar, bir yıl yatınca da aklın başına gelir, şaşırma” demişti.” ifadelerini kullanmıştı.