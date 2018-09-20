Samanyolu Haber /Gündem / İtalyanlar Kurt saldırılarına karşı Sivas Kangallarını istiyor /20 Eylül 2018 10:00

İtalyanlar Kurt saldırılarına karşı Sivas Kangallarını istiyor

İtalya'nın Toskana bölgesinde son aylarda sıklıkla koyun sürülerine kurtların saldırması ve uygulanan önlemlerin yetersiz kalması üzerine Sivas Kangal cinsi köpeklerin kullanılması çağrısı yapıldı.

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Son olarak önceki gece Siena kenti yakınlarındaki bir çiftlikte 70 koyunun kurt saldırısı sonucu ölmesi üzerine Toskana Bölge Meclisi üyesi Roberto Salvini, daha önce de dile getirdiği kangal köpekli çözüm önerisini yineledi.

Lig partisinden Bölge Meclisi üyesi olan Salvini, "Kurtlara karşı tel örgü yöntemi işe yaramadı. Sürülerin kontrol ve korunması için alınan köpekler de yırtıcı hayvanları görür görmez kaçıyor. Sürekli tekrarlanan bu olaylarla baş etmek için harika bir önlem olan Sivas Kangal köpeklerinin alımını önermiştik ama bu önerimiz dikkate alınmadı" dedi.

Salvini, geçen Temmuz ayında yaptığı bir açıklamada da Toskana'da kurtların çoğalmasıyla igili bir araştırma yaptığını ve bu araştırma sonucunda en iyi tedbirin Sivas Kangalları olduğunu belirlediğini söylemişti.

Bölge Meclis Üyesi, "Kangal köpekleri, sürüleri yırtıcılardan koruma kapasitesine sahiptir. Türkiye kökenli bu köpek ırkı, büyük bir fiziksel güce sahiptir ve 80 kg'nin üzerindeki ağırlığıyla kurt ve kurt melezlerine kafa tutarak onları alt edebilir" demişti.

İtalya'da kurtların koruma altında olması nedeniyle öldürülmelerine izin verilmiyor. Bazı bölgeler son yıllarda kurt sayılarının artması ve sürülere zarar vermeleri nedeniyle kurtları öldürme planı açıklamış ancak bu plan Çevre Bakanı'nın engellemesiyle karşılaşmıştı.

Geçen yıl da ülkedeki kurtların yüzde 5'inin öldürülmesi planlanmış, ancak bu plan da hayvan hakları savunucularının tepkisi üzerine rafa kaldırılmıştı.

İtalyan Tarımcılar Derneği Coldiretti ise kurt saldırılarının hayvan yetiştiricilerine büyük zarar verdiğini belirtiyor ve bu zararın maliyetinin karşılanması için kaynakların artırılmasını talep ediyor.

İtalya'da geçmişte kurt nüfusunun çok azalarak 1960'larda 100'e inmesi üzerine 1971'de kurtlar koruma altına alınmıştı ve avlanmaları yasaklanmıştı. Bu tedbirler sayesinde ülkedeki kurt sayısının artarak bugün yaklaşık 1600'e ulaştığı belirtiliyor.
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