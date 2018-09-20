Samanyolu Haber /Gündem / Mehmet Barlas'tan Erdoğan'a 'fazla konuşma' mesajı /20 Eylül 2018 10:36

Mehmet Barlas'tan Erdoğan'a 'fazla konuşma' mesajı

Erdoğan'ın dün gaziler günü etkinliğinde yaptığı konuşmada "kriz falan yok" açıklamasını değerlendiren Sabah yazarı Mehmet Barlas "Eğer ülkede gerçekten bir kriz yoksa ülkenin siyasi liderleri toplumu geren ifadelerle yapılmış öfkeli ve tepkisel konuşmalar da yapmamalıdırlar." dedi.

SHABER3.COM

Erdoğan'ın dün Gaziler Günü dolayısıyla yaptığı konuşmaya, iktidara yakın köşe yazarı Mehmet Barlas'tan dost uyarısı geldi.

Erdoğan dünkü konuşmasında "Kriz falan sakın ha bunlara aldanmayın. Bunların hepsi manipülasyon. Güçlenerek geleceğe yürüyoruz" ifadeleri tartışma yaratmıştı. Barlas bugünkü yazısında Erdoğan'ın sözlerine katıldığını belirtse de şu ifadeleri kullandı:

"Ancak bizi doğrudan ilgilendiren bir noktayı da hatırlatmadan geçmemeliyiz. Eğer ülkede gerçekten bir kriz yoksa ülkenin siyasi liderleri toplumu geren ifadelerle yapılmış öfkeli ve tepkisel konuşmalar da yapmamalıdırlar. Bu gibi önemli dönüm noktalarında toplumun sakinliğe, güven duygusuna ve istikrarın varlığına inanmaya ihtiyacı vardır. Özellikle ekonominin gerçeklerine karşı yapılmış tepkisel konuşmalar, piyasadaki güven duygusunu zedeleyebilir."

Barlas geçtiğimiz günlerde de Türkiye'nin bugüne kadarki Suriye politikasını eleştirmiş, "Türkiye olarak Hafız Esad rejiminin sona erdiği yanılgısına, ABD ile birlikte düşmüştük. Bu yanılgının rüzgârında, Rusya'nın neden Esad'ın yanında yer aldığını da, İran'ın Esad'ın yanında yer almasının ne anlama geldiğini de tam tahlil edemedik" demişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Mehmet Barlas'tan Erdoğan'a 'fazla konuşma' mesajı Sonraki Haber >>

Canlı yayın yapan muhabire saldırı

Canlı yayın yapan muhabire saldırı

Nusret'te yemeği olay olan Maduro hesap soranlarla dalga geçti: Yeni teknik öğrendim

Nusret'te yemeği olay olan Maduro hesap soranlarla dalga geçti: Yeni teknik öğrendim

Almanya'da kreş önünde 'Burada terörist yetiştiriliyor' diyen A Muhabirine ceza

Almanya'da kreş önünde 'Burada terörist yetiştiriliyor' diyen A Muhabirine ceza

İrlanda bu kahramanı konuşuyor…

İrlanda bu kahramanı konuşuyor…

Jokeyini sırtından atan at, yarışı 1. sırada tamamladı

Jokeyini sırtından atan at, yarışı 1. sırada tamamladı

Korkudan sorgulanamayan kriz gerçekleri

Korkudan sorgulanamayan kriz gerçekleri

Nasıl dua etmeli?

Nasıl dua etmeli?

İstanbul'un göbeğinde güpegündüz döviz bürosunu soyup böyle kaçtılar

İstanbul'un göbeğinde güpegündüz döviz bürosunu soyup böyle kaçtılar

BMW’nin sürücüsüz motosikleti ilk turunu tamamladı

BMW’nin sürücüsüz motosikleti ilk turunu tamamladı

Erdoğan 'Uçan Saray'ı nasıl aldı?

Erdoğan 'Uçan Saray'ı nasıl aldı?
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:10:47