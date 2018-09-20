Mehmet Barlas'tan Erdoğan'a 'fazla konuşma' mesajı

Erdoğan'ın dün Gaziler Günü dolayısıyla yaptığı konuşmaya, iktidara yakın köşe yazarı Mehmet Barlas'tan dost uyarısı geldi.





Erdoğan dünkü konuşmasında "Kriz falan sakın ha bunlara aldanmayın. Bunların hepsi manipülasyon. Güçlenerek geleceğe yürüyoruz" ifadeleri tartışma yaratmıştı. Barlas bugünkü yazısında Erdoğan'ın sözlerine katıldığını belirtse de şu ifadeleri kullandı:





"Ancak bizi doğrudan ilgilendiren bir noktayı da hatırlatmadan geçmemeliyiz. Eğer ülkede gerçekten bir kriz yoksa ülkenin siyasi liderleri toplumu geren ifadelerle yapılmış öfkeli ve tepkisel konuşmalar da yapmamalıdırlar. Bu gibi önemli dönüm noktalarında toplumun sakinliğe, güven duygusuna ve istikrarın varlığına inanmaya ihtiyacı vardır. Özellikle ekonominin gerçeklerine karşı yapılmış tepkisel konuşmalar, piyasadaki güven duygusunu zedeleyebilir."





Barlas geçtiğimiz günlerde de Türkiye'nin bugüne kadarki Suriye politikasını eleştirmiş, "Türkiye olarak Hafız Esad rejiminin sona erdiği yanılgısına, ABD ile birlikte düşmüştük. Bu yanılgının rüzgârında, Rusya'nın neden Esad'ın yanında yer aldığını da, İran'ın Esad'ın yanında yer almasının ne anlama geldiğini de tam tahlil edemedik" demişti.