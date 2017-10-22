Samanyolu Haber /Dünya / İtalya'nın iki bölgesinde özerklik referandumu /22 Ekim 2017 13:34

İtalya'nın iki bölgesinde özerklik referandumu

İtalya'nın en zengin iki kuzey bölgesi bugün Roma'dan daha fazla özerklik talep etme konusunda referanduma gidiyor.

İtalya'nın iki bölgesinde özerklik referandumu

Son dönemde küresel siyasete damga vuran kendi kaderini tayin rüzgârı İtalya'da da esiyor. İtalya'nın en varlıklı iki kuzey bölgesi Lombardiya ve Veneto'da bugün Roma yönetiminden daha fazla özerlik talep etme konusunda referanduma gidiliyor.
Çifte referandumun bir bağlayıcılığı olmamasına rağmen, sandıktan "evet" çıkması halinde iki komşu bölgenin vergi gelirleri ve daha fazla özerklik için Roma hükümeti ile müzakerelerde ellerinin güçlenmesi bekleniyor. Bölge yöneticileri; Roma'dan güvenlik, göç, eğitim ve çevre alanlarında daha fazla yetki talep ediyor.
Lombardiya Başkanı Roberto Maroni bölgedeki 7,5 milyon seçmenin yüzde 34'ünün katılımının kendisine yeteceğini söyledi. İtalya'da 2001 yılında yapılan anayasa referandumunda seçmenlerin yüzde 34'ü sandığa gitmişti.
Veneto'da referandumun geçerli olması için 3,5 milyon seçmenin yarısından bir fazlasının oy vermesi gerekiyor, ancak Lombardiya'da ise böyle bir baraj bulunmuyor. 
Bağımsızlık talebi yok
İtalyan Anayasa Mahkemesi tarafından onaylanan her iki referandumda da bağımsızlık arayışı olmamasına rağmen daha fazla özerklik talebi, Roma hükümetinin otoritesine tehdit olarak görülüyor. Lombardiya ve Veneto bölgeleri toplam gayrisafi yurt içi hasılanın yüzde 30'unu ve seçmenlerin yüzde 25'ini oluşturuyor.
Her iki bölge de göçmen ve Avrupa karşıtı Kuzey Ligi partisi tarafından yönetiliyor. Eski Başbakan Silvio Berlusconi'nin Forza İtalya'sı ve popülist 5 Yıldız Hareketi de referanduma destek veriyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İtalya'nın iki bölgesinde özerklik referandumu Sonraki Haber >>

Aman ihmal etmeyin!

Aman ihmal etmeyin!

Erdoğan 'ihanet ettik' dedi salon alkışladı!

Erdoğan 'ihanet ettik' dedi salon alkışladı!

Beyaz TV sunucusundan Melih Gökçek mesajı: Önümüzdeki günlerde istifasını verecek

Beyaz TV sunucusundan Melih Gökçek mesajı: Önümüzdeki günlerde istifasını verecek

Hayko Bağdat: Gökçek ve Erdoğan arasında yaşananlar mafyatik pazarlık

Hayko Bağdat: Gökçek ve Erdoğan arasında yaşananlar mafyatik pazarlık

İhsan Eliaçık’a Kayseri Kitap Fuarı’nda saldırı

İhsan Eliaçık’a Kayseri Kitap Fuarı’nda saldırı

Erdoğan'dan Trump'a: Medeniyeti şekil olarak gören tipolojidir

Erdoğan'dan Trump'a: Medeniyeti şekil olarak gören tipolojidir

Cübbeli şarlatanın görüntüleri tartışılıyor

Cübbeli şarlatanın görüntüleri tartışılıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi önünde protesto

Ankara Büyükşehir Belediyesi önünde protesto

Selvi: İstifası istenen başkanlar beraber hareket ediyorlar

Selvi: İstifası istenen başkanlar beraber hareket ediyorlar

Erdoğan: Beni Belediye Başkanlığına halkım getirdi halkım indirir

Erdoğan: Beni Belediye Başkanlığına halkım getirdi halkım indirir
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:09:35