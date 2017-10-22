Samanyolu Haber /Gündem / 25 kişi aynı koğuşta, 3 kişi mutfakta, 8 kişi yerde yatıyor /22 Ekim 2017 13:38

25 kişi aynı koğuşta, 3 kişi mutfakta, 8 kişi yerde yatıyor

Manisa T Tipi Cezaevi’nden gönderilen bir mektupta tutukluların bir bölümünün koğuşlardaki aşırı doluluk nedeniyle mutfakta ve yerde yattığı söylendi. Cezaevinde tutuklu olan Mehmet Emin Polat, haftada 2 defa koğuşlarında arama yapıldığını, tuttukları günlüklere dahi el konulduğunu ifade etti.

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Polat, Manisa Cezaevi’ne dair şunları aktardı: “El koydukları defterlerimiz üzerinden hepimize 11’er günlük hücre cezası verildi. Cezaevine kitaplar alınmıyor. Spor etkinlikleri de OHAL sonrası tamamen kısıtlandı. 25 kişi aynı koğuşta kalıyoruz. Yer olmadığı için 3 arkadaşımız mutfakta, 8 arkadaşımız ise yerde yatıyor. Haftada bir olan telefon hakkımız 2 haftada bir kullandırılıyor. Ayda bir olan görüş hakkımız ise iki ayda bir kez kullandırılıyor

Evrensel’in haberine göre, Karabük, Giresun ve Manisa cezaevlerinde bulunan tutuklular yaşadıkları hak ihlallerini yazdıkları mektup ilebildirdi.

GARDİYANLARIN İFADESİYLE DİSİPLİN CEZALARI

Giresun Cezaevinden mektup gönderen Mehmet Darga isimli tutuklu gardiyanların ifadeleri ile kendilerine disiplin cezaları verildiğini ileri sürerek şunları anlattı: “Gardiyanların iftira düzeyine varan ifadeleri ile bizlere disiplin cezaları veriliyor. Şimdiye kadar 6 ay mektup, telefon cezası, 2 defa tek kişilik hücre cezası, 6 ay açık görüş cezası, 3 ay spor sohbet olmadığı halde spor, sohbet cezası aldım. En son Kurban Bayramı’nda açık görüşte ailelerimizin yanında fiziki saldırıya uğradık. OHAL ile birlikte idarenin keyfi uygulamalarına maruz kalıyoruz.”

GÜNLÜK TUTANA HÜCRE CEZASI

Manisa T Tipi Cezaevinden mektup gönderen Mehmet Emin Polat ise, haftada 2 defa koğuşlarında arama yapıldığını, tuttukları günlüklere dahi el konulduğunu ifade etti.

Polat, Manisa Cezaevi’ne dair şunları aktardı: “El koydukları defterlerimiz üzerinden hepimize 11’er günlük hücre cezası verildi. Cezaevine kitaplar alınmıyor. Spor etkinlikleri de OHAL sonrası tamamen kısıtlandı. 25 kişi aynı koğuşta kalıyoruz. Yer olmadığı için 3 arkadaşımız mutfakta, 8 arkadaşımız ise yerde yatıyor. Haftada bir olan telefon hakkımız 2 haftada bir kullandırılıyor. Ayda bir olan görüş hakkımız ise iki ayda bir kez kullandırılıyor.”

Karabük Cezaevinde bulunan tutuklu Ali Koç ise, Özgürlükçü Demokrasi gazetesinin kendilerine ulaştırılmadığını, cezaevi yönetiminin “Gazete Karabük’e gelmiyor” şeklinde gerekçe sunduğunu ifade etti. Koç, gazete okurlarına yaptığı çağrı ile Özgürlükçü Demokrasi gazetesini okuduktan sonra kendilerine posta ile gönderilmesini talep etti.
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