Samanyolu Haber /Dünya / İtalya sandık başına gidiyor, seçmen kararsız /03 Mart 2018 17:42

İtalya sandık başına gidiyor, seçmen kararsız

İtalyanlar bu pazar genel seçimler için sandık başına gidiyor. Fakat seçmenin politikadan ümidini kestiği ülkede kararsızların oranı düşmek bilmiyor.

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İtalyanlar bu pazar genel seçimler için sandık başına gidiyor. Fakat seçmenin politikadan ümidini kestiği ülkede kararsızların oranı düşmek bilmiyor. Sandığa da yansıması beklenen bu durum sonuçların yine bir koalisyon hükümetine işaret edeceği ihtimalini kuvvetlendiriyor. Euronews İtalyanlara mikrofon uzattı:
-"Karar vermedim. Kafam çok karışık. Gidip oyumu kullanacağım. Ama İtalya için en doğru oyun hangisi olduğunu gerçekten de bilmiyorum."
-"Ülkede az da olsa bir düzen sağlanmasını umuyorum. Bu bizim umudumuz. Bence İtalyanların birçoğu bu fikri paylaşıyor."

Seçimin iddialı partilerinden aşırı sağcı Kuzey Ligi (Lega) başkent Milano'daki son mitingiyle kampanyasını noktaladı. Sağ seçmenin de oylarını almayı hedefleyen partinin özellikle göçmen politikalarına eleştirel yaklaşımı dikkat çekti.

Son mitingini Roma'da yapan Beş Yıldız Hareketi (M5S) de seçimlerde kilit bir rol alacak. Hareket sandıktan koalisyon çıkması durumunda hükümette yer almayacağını net bir şekilde dile getirdi.

Floransa'da seçmenleri ile buluşan Demokratik Parti ve lideri eski başbakan Matteo Renzi de Haydi İtalya ile el ele vererek sandıkta zaferi hedefliyor.
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