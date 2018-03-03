Samanyolu Haber /Dünya / Almanya'da Türklerin iltica başvurularını kabulde artış /03 Mart 2018 17:39

Almanya'da Türklerin iltica başvurularını kabulde artış

Almanya geçen yıla oranla bu yıl Ocak'ta daha çok Türk vatandaşına iltica hakkı tanıdı.

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Türk vatandaşlarının Almanya’da olumlu sonuçlanan iltica başvuru oranı Ocak 2017’de yüzde 6,4 iken bu rakam Ocak 2018’de yüzde 38,2’ye çıktı.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının Almanya’ya yaptığı iltica başvuruları geçen yıla kıyasla daha fazla olumlu sonuçlanıyor.

Funke Medya Grubu’nun haberine göre Sol Parti’nin soru önergesine Almanya İçişleri Bakanlığı yanıt verdi. O yanıta göre Ocak ayında Türk vatandaşları tarafından Almanya’ya yapılan iltica başvurularına olumlu cevap oranı yüzde 38,2 oldu.

Habere göre, sadece Ocak 2018’de Almanya’da iltica başvurularına olumlu yanıt verilen Türk vatandaşı sayısı 410.

Alman makamlarının Türk vatandaşlarına iltica hakkı tanıma oranı Ocak 2017’de yüzde 6,4 iken, bu oran Haziran 2017’de yüzde 22’ye çıkmıştı.

Türk vatandaşlarının Almanya’ya ilticası ile ilgili konuşan Sol Parti Meclis Grup Başkanvekili Sevim Dağdelen, Almanya’nın Türk vatandaşlarına giderek daha fazla iltica hakkı tanımasının “Türkiye’nin hukuk devleti ve demokratik olmadığının göstergesi” olduğunu söyledi.

Federal Göç ve Mülteci Dairesi’nin (BAMF) Şubat ortasında açıkladığı verilere göre Türkiye’den Almanya’ya iltica başvurusu yapanların sayısı artışa geçmiş ve 2018 yılının ilk ayında Türkiye’den 741 iltica başvurusu kayıt altına alınmıştı.

BAMF, Türkiye’de 15 Temmuz 2016 tarihindeki darbe girişiminin ardından Almanya’ya Türkiye’den yapılan iltica başvurularının arttığını, 2017 yılında Türk vatandaşlığına sahip toplam 8 bin 480 kişinin Almanya’ya iltica etmek istediği bilgisini vermişti.
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