Almanya'da Türklerin iltica başvurularını kabulde artış

Türk vatandaşlarının Almanya’da olumlu sonuçlanan iltica başvuru oranı Ocak 2017’de yüzde 6,4 iken bu rakam Ocak 2018’de yüzde 38,2’ye çıktı.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının Almanya’ya yaptığı iltica başvuruları geçen yıla kıyasla daha fazla olumlu sonuçlanıyor.

Funke Medya Grubu’nun haberine göre Sol Parti’nin soru önergesine Almanya İçişleri Bakanlığı yanıt verdi. O yanıta göre Ocak ayında Türk vatandaşları tarafından Almanya’ya yapılan iltica başvurularına olumlu cevap oranı yüzde 38,2 oldu.





Habere göre, sadece Ocak 2018’de Almanya’da iltica başvurularına olumlu yanıt verilen Türk vatandaşı sayısı 410.





Alman makamlarının Türk vatandaşlarına iltica hakkı tanıma oranı Ocak 2017’de yüzde 6,4 iken, bu oran Haziran 2017’de yüzde 22’ye çıkmıştı.



