İsviçreli milletvekili: Türkiye şok suçlama









İsviçre’deki Muhafazakar Demokrat Parti’den Bernhard Guhl, Afrin’den elde edilen zeytinyağının Türkiye üretimi gibi damgalanarak Avrupa Birliği tek pazarına girdiğini ve satışından elde edilen gelirin Suriye’deki Ankara destekli militanları finanse etmekte kullanıldığını söyledi.





PUBLICO: “AFRİN’DEN ELDE EDİLEN ZEYTİNYAĞI SAHTE BİR MARKAYLA PİYASAYA SÜRÜLÜYOR”

İngiliz “The Independent” gazetesinde yayınlanan habere göre, Bernhard Guhl, Türk askerlerinin ve Türkiye destekli militanların zeytinleri ‘yağmaladığını’ iddia etti.





İddialarını meclis önergesi olarak İsviçre’deki ulusal parlamentoya sunan Guhl, hükümetten bu ticaret ve elde edilen gelirle ilgili olarak neler yapılabileceğinin araştırılmasını istedi.









İspanya’daki haber sitesi Público da Türk hükümetinin birçok aracı kurumu kullanarak Afrin’den elde edilen zeytinyağını İspanya’ya ihraç ettiğini yazdı.





Público, bölgeden bazı kaynaklara dayandırdığı haberinde Afrin’den elde edilen zeytinyağının Türkiye’deki bir ürünle karıştırılarak sahte bir markayla piyasaya sürüldüğünü belirtti.





PUBLICO: ELDE EDİLEN GELİRİN YARISI ÖZGÜR SURİYE ORDUSU’NA GİDİYOR

Bu konuda hazırlanmış bir araştırma dosyasından da alıntılar yapan Público haber sitesi, Afrin’den geçen yıl yapılan hasattan elde edilen zeytinyağının İspanya’daki değerinin yaklaşık 70 milyon avro olduğunu ve bu gelirin yarısının Özgür Suriye Ordusu’na aktarıldığını savundu.





Türkiye, Tunus ve Fas’tan sonra Avrupa Birliği dışından ortak pazara en çok zeytinyağı satan 3. ülke konumunda.