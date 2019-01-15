Venezuela'da muhalefet liderine kısa süreli gözaltı









Venezuela'da çoğunluğu muhaliflerden oluşan Ulusal Meclis Başkanı Guaido'nun eşi Fabiana Rosales sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla, Caracas-La Guaira çevre yolu üzerinde Bolivarcı Ulusal İstihbarat Servisi (SEBIN) ekiplerince durdurulduklarını ve eşinin gözaltına alındığını duyurdu.





Rosales, yaklaşık 2 saat sonra yaptığı yeni açıklama ile Guido'nun serbest kaldığını açıkladı ve destek verenlere teşekkür etti.





Guaido önceki gün muhalefet kongresinde yaptığı konuşmasında, kongre kararıyla Maduro’nun meşruiyetini kaybettiğini ilan etmiş ve geçici olarak ülkenin başkanlığını üstleneceğini açıklamıştı.





Venezuela'da neler oluyor?

Ocak ayı başında Guaido, 2016'da Maduro'nun iktidardaki Sosyalist Partisi'nin çoğunluğu kaybettiği Ulusal Meclis’in sözcüsü oldu.





Bunun ardından Maduro, Guaido'nun yorumlarını "şov" olarak nitelendirdi. Geçtiğimiz yıl mayıs ayında gerçekleşen seçim sonrası muhalefet, Maduro'nun yeniden Venezuela Devlet Başkanı görevine gelmesini seçimlerde usulsüzlük olduğu gerekçesiyle reddetti.





Maduro, göreve başladığı günden beri insan hakları ihlalleriyle anılıyor.





Venezuela, dünyanın en büyük petrol üreticilerinden biri olmasına karşın, ihracat gelirlerinin yaklaşık yüzde 95'ini oluşturan bu ürüne aşırı bağımlılığı, 2014 yılında petrol fiyatları düştüğünde ülkeyi savunmasız bıraktı.





Bunun sonucunda gıda ve ilaç gibi ithal malların maliyeti arttı ve döviz enflasyonu yükseldi.





Hükümet, bazı devlet tahvilleri temerrüde düştükten sonra yabancı ülkelerden kredi almak için daha fazla çabalamaya başladı. Bunun üzerine hükümet daha fazla para bastı ve para biriminin değerini daha da düşürdü.





Maduro, ilk olarak seçildiği 2013 yılında, 14 yıl boyunca kesintisiz görevde kalan ve aynı yıl kanserden hayatını kaybeden Hugo Chavez'in yerini aldı.



