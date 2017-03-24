Samanyolu Haber /Gündem / İsviçre'den Çavuşoğlu'na ültimatom! /24 Mart 2017 13:28

İsviçre'den Çavuşoğlu'na ültimatom!

Almanya ve Hollanda'da referandum propagandası yapamayan AKP hükümetine, İsviçre şartlı izin verdi: "Türklerle buluş, ama onlara ajanlık yaptırma."

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Avrupa kapıları yüzüne kapanan Türk Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na İsviçre kapıyı araladı. Başkent Bern’de Türk mevkidaşını ağırlayan İsviçre Dışişleri Bakanı Didier Burkhalter, ifade özgürlüğüne sahip çıkmakla birlikte uyarmayı da ihmal etmedi.

Ev sahibi bakan, "İfade özgürlüğünü ortak bir değer olarak görüyoruz. Buradaki Türk kökenlileri de kapsadığının ispatı mevkidaşımın onlarla buluşmasıdır. Ancak onları illegal yollarla ajanlığa yönelten her türlü işareti takip edeceğiz." ifadelerini kullandı.

İkili, görüşme sonrası Türk bakan büyükelçilik rezidansına geçerek az sayıdaki gurbetçiyle bir araya geldi. 1 saat süren birliktelikte Bakan Çavuşoğlu, Avrupa'yı bir kez daha faşistlikle suçladı.

İsviçreli liberal milletvekili Josef Dittli, Erdoğan lehine ajanlık faaliyetleri hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Dittli, dilekçesinde İsviçre’deki bazı Erdoğan muhaliflerinin fiziki tehdide ve ticari boykota maruz bırakıldığını belirtmişti.


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