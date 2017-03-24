Samanyolu Haber /Dünya / Eski Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek, serbest bırakıldı /24 Mart 2017 13:59

Eski Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek, serbest bırakıldı

Mısır'da 2011'de devrilen eski Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek serbest bırakıldı.

Eski Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek, serbest bırakıldı

2 Mart 2017'de protestocuların ölümünden sorumlu tutulduğu davadan beraat eden Mübarek'in avukatı, müvekkilinin yargılandığı başka bir davadan aldığı üç yıllık cezayı da doldurduğu gerekçesiyle serbest bırakılmasını istemişti. Mübarek’in, 14 Mart 2017’de, 6 yıllık dava sürecinin sonunda salıverilmesine karar verildi. Mısır'ı yaklaşık 30 yıl yöneten Mübarek, 2011 yılında devrilmişti.  

Ne olmuştu?

Mübarek, 2011 yılında başkent Kahire'deki protesto gösterileri sırasında 800'den fazla kişinin ölümünden sorumlu tutulmuştu. Bu protesto gösterileri sonucunda istifa etmek zorunda kalan Mübarek, 2012 yılında açılan davada müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Ancak daha sonra temyiz mahkemesi Mübarek hakkındaki kararı bozarak, Mübarek'in yeniden yargılanması gerektiğine hükmetmişti.

Bunun üzerine ilgili ceza mahkemesi davanın düşmesine karar vermişti. Yüksek Temyiz Mahkemesi ise davanın yeniden görülmesi gerektiğini bildirmişti.
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