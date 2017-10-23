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İsviçre'de baltalı saldırı
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İsviçre'de baltalı saldırı
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23 Ekim 2017 15:13
İsviçre'de baltalı saldırı
İsviçre'nin St. Gallen kantonunda Letonya uyruklu bir genç baltayla 8 kişiyi yaraladı
İsviçre'nin St. Gallen kantonunda Letonya uyruklu bir gencin baltayla 8 kişiyi yaraladığı bildirildi.
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