Samanyolu Haber /Dünya / İsviçre'de baltalı saldırı /23 Ekim 2017 15:13

İsviçre'de baltalı saldırı

İsviçre'nin St. Gallen kantonunda Letonya uyruklu bir genç baltayla 8 kişiyi yaraladı

İsviçre'de baltalı saldırı

İsviçre'nin St. Gallen kantonunda Letonya uyruklu bir gencin baltayla 8 kişiyi yaraladığı bildirildi.
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