Samanyolu Haber /Gündem / AKP Nijerya'dan bin kişiyi istedi, reddedilince gerilim yükseldi /23 Ekim 2017 15:29

AKP Nijerya'dan bin kişiyi istedi, reddedilince gerilim yükseldi

Türkiye’nin Nijerya’dan hizmet hareketi ile bağlantılı binin üzerinde kişinin iadesini talep ettiğini belirten Nijerya Dışişleri Bakanı Geofrey Onyeama, ‘Nijerya’nın Türkiye’nin bu talebini reddetmesi nedeniyle iki ülke arasında gerilim oluştuğunu’ kaydetti.

SHABER3.COM

Nijerya Dışişleri Bakanı Geofrey Onyeama, Türkiye’de D-8 toplantılarına katılan Cumhurbaşkanı Muhammadu Buhari’nin iki ülke arasında son dönemde yaşanan gerilimi azaltmak için çaba sarf ettiğini söyledi. Türkiye’nin Nijerya’dan Gülen hareketi bağlantılı binin üzerinde kişinin iadesini talep ettiğini belirten Geofrey Onyeama ‘Nijerya’nın Türkiye’nin bu talebini reddetmesi nedeniyle iki ülke arasında gerilim oluştuğunu’ kaydetti.

Nijerya basınına konuşan Dışişleri Bakanı Onyeama “Türkiye, Nijerya’da Birleşmiş Milletler’in siyasi sığınmacı statüsünde olan bazı Türklerin iadesini istiyor. Ayrıca, Gülen hareketine bağlı okul ve hastanelerin kapatılması talebi var. Bu kurumları şu anda terör örgütü olarak görüyorlar.” dedi.

Bu konuların iki ülke arasında diplomatik gerilime neden olduğunu belirten Nijeryalı bakan, Cumhurbaşkanı Buhari’nin ziyaretiyle mevcut sorunların aşılmaya ve doğrudan bir diyalog oluşturulmaya çalışıldığını aktardı.

Nijerya basınına göre Bakan Onyeama, “Cumhurbaşkanı Buhari diplomatik yeteneğini kullanarak Nijerya yasalarını çiğnemeden iki ülke arasındaki tansiyonu düşürmeyi başardı.” ifadesini kullandı. Bakanın ayrıca, Nijerya topraklarında Türkiye’nin istikrarını bozucu hiçbir faaliyete izin vermeyeceği konusunda da güvence verildiği belirtildi. 

Euronews
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber AKP Nijerya'dan bin kişiyi istedi, reddedilince gerilim... Sonraki Haber >>

AKP'de mahalle karıştı

AKP'de mahalle karıştı

İtibardan tasarruf olmaz ne demek?

İtibardan tasarruf olmaz ne demek?

Bazen bir şey anlatmak için söze gerek yok

Bazen bir şey anlatmak için söze gerek yok

Beyaz TV'den Akit'çilere: Bu haberi size yedirtmezsem namerdim

Beyaz TV'den Akit'çilere: Bu haberi size yedirtmezsem namerdim

'Diplomasiyi sevmiyorum ben, içinde diploma geçiyor!'

'Diplomasiyi sevmiyorum ben, içinde diploma geçiyor!'

Allah’ım Nasr ve Fetih sûrelerinin sırlarına bizleri de muvaffak eyle!..

Allah’ım Nasr ve Fetih sûrelerinin sırlarına bizleri de muvaffak eyle!..

Esarette Doğan Bebekler

Esarette Doğan Bebekler

Pilotların zor anları

Pilotların zor anları

Tren bekleyen kadını raylara itti

Tren bekleyen kadını raylara itti

Aman ihmal etmeyin!

Aman ihmal etmeyin!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:18:43