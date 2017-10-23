AKP Nijerya'dan bin kişiyi istedi, reddedilince gerilim yükseldi

Nijerya Dışişleri Bakanı Geofrey Onyeama, Türkiye’de D-8 toplantılarına katılan Cumhurbaşkanı Muhammadu Buhari’nin iki ülke arasında son dönemde yaşanan gerilimi azaltmak için çaba sarf ettiğini söyledi. Türkiye’nin Nijerya’dan Gülen hareketi bağlantılı binin üzerinde kişinin iadesini talep ettiğini belirten Geofrey Onyeama ‘Nijerya’nın Türkiye’nin bu talebini reddetmesi nedeniyle iki ülke arasında gerilim oluştuğunu’ kaydetti.





Nijerya basınına konuşan Dışişleri Bakanı Onyeama “Türkiye, Nijerya’da Birleşmiş Milletler’in siyasi sığınmacı statüsünde olan bazı Türklerin iadesini istiyor. Ayrıca, Gülen hareketine bağlı okul ve hastanelerin kapatılması talebi var. Bu kurumları şu anda terör örgütü olarak görüyorlar.” dedi.





Bu konuların iki ülke arasında diplomatik gerilime neden olduğunu belirten Nijeryalı bakan, Cumhurbaşkanı Buhari’nin ziyaretiyle mevcut sorunların aşılmaya ve doğrudan bir diyalog oluşturulmaya çalışıldığını aktardı.





Nijerya basınına göre Bakan Onyeama, “Cumhurbaşkanı Buhari diplomatik yeteneğini kullanarak Nijerya yasalarını çiğnemeden iki ülke arasındaki tansiyonu düşürmeyi başardı.” ifadesini kullandı. Bakanın ayrıca, Nijerya topraklarında Türkiye’nin istikrarını bozucu hiçbir faaliyete izin vermeyeceği konusunda da güvence verildiği belirtildi.





Euronews