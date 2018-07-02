Samanyolu Haber /Dünya / İsviçre İtalya ve Yunanistan'dan sığınmacı kabul etmeyecek /02 Temmuz 2018 11:48

İsviçre İtalya ve Yunanistan'dan sığınmacı kabul etmeyecek

İsviçre hükümetinin, AB'nin yeniden yerleştirme programı kapsamında İtalya ve Yunanistan'dan artık sığınmacı kabul etmeyeceği açıklandı.

SHABER3.COM

SonntagsBlick gazetesine açıklama yapan Federal Göç Sekreterliği (SEM) sözcülerinden biri, İtalya ve Yunanistan'dan yeni sığınmacı kabul etmek gibi bir planlarının olmadığını söyledi.

İsviçre hükümeti, AB yeniden yerleştirme planı çerçevesinde 2015'te, İtalya ve Yunanistan'dan 1500 sığınmacıyı kabul edeceğini açıklamıştı.

Plan dahilinde 902 sığınmacı İtalya'dan, 579 sığınmacı da Yunanistan'dan İsviçre'ye yerleştirildi.

AB Komisyonunun Göç, İçişleri ve Vatandaşlıktan Sorumlu Üyesi Dimitris Avramopoulos, İsviçre'ye mümkün olduğu kadar çok sayıda sığınmacı kabul etmesi için 2017 sonbaharında yeni bir talepte bulunmuştu.

İsviçre ise İtalya ve Yunanistan'da, AB'nin yeniden yerleştirme programı kriterine uygun sığınmacı kalmaması nedeniyle bu talebi geri çevirmişti.

Kriterlerinin en başında, bu iki ülkeye ayak basan sığınmacıların Ekim 2017'den önce AB göç yetkililerince kayıt altına alınması gerektiği gösterilmişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İsviçre İtalya ve Yunanistan'dan sığınmacı kabul etmeyecek Sonraki Haber >>

Mersin'de eczaneyi birbirine kattılar

Mersin'de eczaneyi birbirine kattılar

Hizmet Gönüllülerine dua tavsiyesi....

Hizmet Gönüllülerine dua tavsiyesi....

Avrupa'nın Hizmer Hareketine bakışı değişir mi?

Avrupa'nın Hizmer Hareketine bakışı değişir mi?

Beni Babam tutuklattı...

Beni Babam tutuklattı...

Sivaslı Ahmet Turan Alkan...

Sivaslı Ahmet Turan Alkan...

Oy hırsızlığının en somut kanıtı

Oy hırsızlığının en somut kanıtı

Mehmet Altan'dan ilk sözler

Mehmet Altan'dan ilk sözler

KHK ihracını protesto eden kadına yumruklu gözaltı

KHK ihracını protesto eden kadına yumruklu gözaltı

Akşener Genel Başkanlığa devam edecek...

Akşener Genel Başkanlığa devam edecek...

Erzurum'da pusulalara AKP ve Erdoğan mührü basan başkan kaydedildi

Erzurum'da pusulalara AKP ve Erdoğan mührü basan başkan kaydedildi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:16:56