Samanyolu Haber /Gündem / Akşener'e Başkan yardımcılığı teklifi mi gitti? /02 Temmuz 2018 11:46

Akşener'e Başkan yardımcılığı teklifi mi gitti?

İYİ Parti Genel Sekreteri Aytun Çıray, sosyal medyada ortaya atılan bazı iddialarla ilgili açıklama yaptı.

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Çıray, partisinin genel başkanı Meral Akşener'e başkan yardımcılığı teklifi getirilmediğini söyledi.

İYİ Parti'den sosyal medyada dolaşan bazı iddialarla ilgili açıklama geldi. Partinin genel sekreteri ve İzmir milletvekili Çıray, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Akşener'e başkan yardımcılığı teklif ettiğini, İYİ Parti liderinin de bunu kabul ettiğini yalanladı.

Çıray'ın aktardığına göre Akşener'e bu yönde bir teklif hiç gitmedi. 

Çıray, Twitter'dan konu hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Meral Akşener'e başkan yardımcılığı teklifi getirildiği ve onun da kabul ettiğine dair sosyal medyada yer alan paylaşımlar gerçek dışıdır. Kamuoyunun bilgisine…"
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