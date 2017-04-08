İsveç'teki kamyonlu katliamdan saliselerle kurtuldular!

İsveç’te kamyonlu saldırı: Bir şüpheli gözaltına alındı





İsveç polisi, Stockholm’ün merkezindeki kamyonlu saldırıda en az dört kişinin öldüğünü ve 12 kişinin yaralandığını açıkladı.

İsveç Emniyeti’nin kamuoyuyla paylaştığı bir fotoğrafta görülen kişinin de saldırıyla bağlantılı olabileceği ifade edildi. Polis açıklamasında, ‘Fotoğraftaki kişinin ifadesine başvurmak istiyoruz’ dendi.













Olay mahallinin bulunduğu Ahlens adlı alışveriş mağazasının yakınındaki bir mobese kamerasının kayıtlarında siyah bereli ve yeşil parkalı genç bir adam görülüyor. Görgü tanıklarının ellerindeki başka bilgileri de polis ile paylaşmaları istendi. İsveç İstihbarat Teşkilatı Şefi Anders Thornberg, “Olayın aydınlatılabilmesi için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz” dedi.





İsveç güvenlik birimleri başkentin merkezindeki çok sayıda binayı kordon altına aldılar. Bunlar arasında İsveç hükümetinin, parlamento binasının ve Kraliyet Şatosu’nun bulunduğu Rosenbad da yer alıyor.





Polis halka yaptığı çağrıda kent merkezine gelmemelerini istedi, ancak ana tren garı etrafındaki polis kordonunun kaldırıldığı bildirildi. Kent üzerinde helikopterlerin sürekli uçuş yaptığı, kısa mesafe banliyö tren seferlerinin durdurulduğu haber verildi.