'Hislerimize tercüman oldunuz'

Başbakan Binali Yıldırım ABD Başkan Yardımcısı Michael Pence ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Başbakan Yıldırım, görüşmede, "Suriye rejiminin İdlip'teki kimyasal saldırıyla işlediği insanlık suçuna karşı ABD tarafından bu sabah verilen zamanlı karşılığın insanlık vicdanına ve dünya kamuoyunun hislerine tercüman olduğunu" söyledi ve ABD'den Suriye meselesine daha fazla ağırlık koymasını beklediğini ve bu yolda her türlü desteği vermeye de hazır olduğunun altını çizdi.





Başbakan Yıldırım'ın Türkiye'ye doğru bir göç hareketi ihtimalini de göz önünde bulundurarak Suriye'de güvenli bölge tesis edilmesi seçeneği üzerinde daha fazla durulması gerektiğini de vurguladığı kaydedildi.





ABD Başkan Yardımcısı Pence'in ise, ABD'ye verdiği destekten dolayı Türkiye'ye teşekkür ettiği, Türkiye ile diyalog ve işbirliğine önem verdiklerini, Suriye'deki sınamalar karşısında işbirliğinin önümüzdeki dönem daha da geliştirilmesini arzu ettiklerini ve Suriye'deki insani krizi de göz önünde bulunduracaklarını ifade ettiği öğrenildi.





Cumhurbaşkanı Erdoğan da, Esad yönetiminin İdlip’te kimyasal silah kullandığı yönündeki iddialar üzerine “Suriye’ye operasyon düzenlemeyi düşündüğünü” belirten ABD Başkanı Donald Trump’a, “Lafta kalmasın, icraat bekliyoruz. Biz de üstümüze düşeni yaparız” sözleriyle karşılık veren Erdoğan, olası bir müdahalede ABD’nin arkasında yer alacağını net şekilde ifade etmişti.