İsveçli siyasetçi: Türkiye'de tutuklama tehdidi aldık

HDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş’ın duruşmasını izlemek için Türkiye’ye gelen İsveç Sol Parti lideri Jonas Sjöstedt, polisin basın toplantısı yapmalarına izin vermediğini ve medyaya demeç vermeleri halinde tutuklamakla tehdit ettiğini söyledi.





İsveç’in en yüksek tirajlı Aftonbladet gazetesine açıklamalarda bulunan Sjöstedt, mahkeme binası önünde çok sayıda donanımlı polis, TOMA’lar ve bariyerler bulunduğunu ve kendilerinin duruşmayı izlemelerine izin verilmediğini belirtti. Polisi tutumunu ”Medyaya konuşmaya başladığımızda bize medyaya açıklama yaparsak gözaltına alacaklarını söylediler” diyerek aktaran Sjöstedt, mahkeme binası önünde gergin bir ortamın oluştuğunu söyledi.







