Samanyolu Haber /Gündem / Halkbank avukatları mahkemede öyle bir şey söyledi ki ..Erdoğan'ın tezi çöktü /08 Aralık 2017 17:36

Halkbank avukatları mahkemede öyle bir şey söyledi ki ..Erdoğan'ın tezi çöktü

Zarrab'ın tanıklığı bitince bir konuşma yapan parasını Halkbank'ın ödediği Mehmet Hakan Atilla’nın avukatları ilginç sözler söylediler

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Eski Halkbank Uluslararası Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın, ABD'nin İran yaptırımlarının ihlal edilmesiyle suçlandığı dava sürüyor.
Zarrab'ın tanıklığı bitince bir konuşma yapan parasını Halkbank'ın ödediği  Mehmet Hakan Atilla’nın avukatları ilginç sözler söylediler 

Zarrab'ı Juriye kötü göstermeye çalışan avukatlar 17-25 aralık soruşturmalarını yapan Türk polis ve savcıları, işlerini yapan kimseler olarak ifade ettiler. Böylece Erdoğan başta olmak üzere AKP'lileri ortaya attığı komplo tezi çökmüş oldu Duruşmayı izleyen gazetecilerden İlhan Tanır'ın paylaştığı bilgiler şu şekilde; “Bu avukatlar bugün ve önceki günlerde Rıza Sarraf’ı yalancı, güvenilmez ve kötü karaktere sahip bir insan olarak tanıtmaya çalışmaktalar. Jüriye böyle bir Sarraf anlatmaktalar. Bunun nedeni de kendi müvekkilleri aleyhine tanıklık yapan bu kişinin söylediklerine inanılmaması gerektiği argümanını savunmaları. Bugün bu kontekst içerisinde Sarraf’ın kendi ailesine, Halkbank’a, Türk hükümetine herkese yalan söylediğini söylerken 17 Aralık döneminde de Türk savcılarına, Türk kolluk kuvvetlerine yalan söylediği ve bugün kabul ettiği altın kaçakçılığı veya İran ambargolarını delme konularında o gün mahkemede yalan söyleyerek bu suçlamaları kabul etmediğini söylediler. Burada adeta Türk hükümeti tarafından tutulan avukatlar tarafından 17 Aralık’ı yapan Türk polis ve savcıları, işlerini yapan kimseler olarak ifade edildi ve ilginç bir durum ortaya çıktı.”



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