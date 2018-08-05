İsveçli aktivist Elin Ersson gündem olmaya devam ediyor...

İsveçli öğrenci Elin Ersson, THY uçağında Afgan uyruklu İsmail Khawari’nin sınır dışı edilmesine karşı düzenlediği protestoyla tüm dünyada tanındı. Ersson, Göteborg-İstanbul seferi yapan uçakta yerine oturmayı reddederek 52 yaşındaki bir Afgan’ın sınır dışı edilmesine engel olmuştu. Elin Ersson, DW’ye yaptığı açıklamada eylemini savundu.





Ersson, dünyanın her yerinden kendisine cesareti için tebrik mesajları geldiğini anlattı. İnsanlık dışı göç politikasına karşı eylem yaptığını aktaran Ersson, “İltica yetkilileri mümkün olduğunca çok kişiyi sınır dışı etmeye çalışıyor’ diyor ve ekliyor: ” Bunu engellemenin yolu sivil itaatsizlik eylemleri”









İsveç’in göçe ihtiyacı olduğunu hatırlatan Ersson’un destekçileri ve arkadaşları da aynı duyarlılığı sürdüreceğini kaydediyor.