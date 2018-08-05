Samanyolu Haber /Gündem / İsveçli aktivist Elin Ersson gündem olmaya devam ediyor... /05 Ağustos 2018 01:41

İsveçli aktivist Elin Ersson gündem olmaya devam ediyor...

THY uçağında protesto düzenleyen Elin Ersson konuştu

THY uçağında protesto düzenleyen Elin Ersson konuştu

İsveçli öğrenci Elin Ersson, THY uçağında Afgan uyruklu İsmail Khawari’nin sınır dışı edilmesine karşı düzenlediği protestoyla tüm dünyada tanındı. Ersson, Göteborg-İstanbul seferi yapan uçakta yerine oturmayı reddederek 52 yaşındaki bir Afgan’ın sınır dışı edilmesine engel olmuştu. Elin Ersson, DW’ye yaptığı açıklamada eylemini savundu.

Ersson, dünyanın her yerinden kendisine cesareti için tebrik mesajları geldiğini anlattı. İnsanlık dışı göç politikasına karşı eylem yaptığını aktaran Ersson, “İltica yetkilileri mümkün olduğunca çok kişiyi sınır dışı etmeye çalışıyor’ diyor ve ekliyor: ” Bunu engellemenin yolu sivil itaatsizlik eylemleri”


 
İsveç’in göçe ihtiyacı olduğunu hatırlatan Ersson’un destekçileri ve arkadaşları da aynı duyarlılığı sürdüreceğini kaydediyor.
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