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Almanya Erdoğan'ın Berlin ziyaretini konuşuyor Sokaktaki halk ne düşünüyor
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Almanya Erdoğan'ın Berlin ziyaretini konuşuyor Sokaktaki halk ne düşünüyor
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05 Ağustos 2018 02:00
Almanya Erdoğan'ın Berlin ziyaretini konuşuyor Sokaktaki halk ne düşünüyor
Almanya Erdoğan'ın Berlin ziyaretini konuşuyor Sokaktaki halkın çoğunluğu Erdoğan'ın Almanya'ya gelmesini istemiyor
Erdoğan bize Nazi diyor Almanya'ya gelmesin
Cumhurbaşkanı Erdoğan Eylül'de Almanya'ya resmi bir ziyarette bulunacak. Bold Medya, Almanya sokaklarında halkın ne düşündüğünü sordu.
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