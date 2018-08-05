Samanyolu Haber /Gündem / Almanya Erdoğan'ın Berlin ziyaretini konuşuyor Sokaktaki halk ne düşünüyor /05 Ağustos 2018 02:00

Almanya Erdoğan'ın Berlin ziyaretini konuşuyor Sokaktaki halk ne düşünüyor

Almanya Erdoğan'ın Berlin ziyaretini konuşuyor Sokaktaki halkın çoğunluğu Erdoğan'ın Almanya'ya gelmesini istemiyor

Erdoğan bize Nazi diyor Almanya'ya gelmesin

Cumhurbaşkanı Erdoğan Eylül'de Almanya'ya resmi bir ziyarette bulunacak. Bold Medya, Almanya sokaklarında halkın ne düşündüğünü sordu.
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