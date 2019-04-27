İsveç Türk esnaf Faruk Yıldız'ı konuşuyor

Faruk Yıldız, ödülünü, Tammsvik Eğlence Merkezi’nde düzenlenen ve 500 davetlinin katıldığı törende aldı. Burada yaptığı açıklamada, Konya’nın Kulu ilçesinden 36 yıl önce İsveç’e geldiğini hatırlatan Yıldız, çok mutlu olduğunu söyledi.







Geldiğinden beri aynı bölgede esnaflık yaptığını ve 18 senedir fast-food dükkanı işlettiğini aktaran Yıldız, “Türkiye’den gelip, 36 yılda binlerce İsveçlinin güvenini ve kalbini kazanmaktan dolayı beni bu ödüle layık gördüler. Gurur duydum.” dedi.





Parası olmayana ‘veresiye hesabı’ açtı





Bölgede İsveçli ailelerle iç içe oldukları dile getiren Yıldız, “Ailelerin sorunlarını beraber çözdük. Türkiye’deki gibi parası olmayana veresiye hesabı açtık. Gençlerin bütün sorunları ile yakından ilgilendim. Onlar da beni ikinci kez böyle bir ödüle layık gördüler” ifadesini kullandı.





Belediye Başkanı Fredrik Kjos da tebriklerini sunduğu Yıldız’ın ödülü hak ettiğini kaydetti. Yıldız’ın, ilçede herkes tarafından tanındığını vurgulayan Kjos, “Faruk, esnaflığın yanı sıra ilçede gençlerin ve ailelerin sorunları ile yakından ilgilenen ve herkesin sevdiği bir kişilik” diye konuştu.