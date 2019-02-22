Samanyolu Haber /Gündem / İstiklal Marşı'nda ayağa kalkmayan protokol tartışması... Kim haklı? /22 Şubat 2019 14:35

İstiklal Marşı'nda ayağa kalkmayan protokol tartışması... Kim haklı?

Bayburt'un düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yılı kutlamalarında İstiklal Marşı okunurken ayağa kalkmayan protokol üyeleri sosyal medyada tartışma konusu oldu.

İstiklal Marşı'nda ayağa kalkmayan protokol tartışması... Kim haklı?

Bayburt'un düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yılı kutlamalarında Bayburt Ortaokulu bahçesindeki Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılması ile başlayan kutlamalar, Cumhuriyet Caddesi üzerinde devam etti. Vatandaşların da yoğun ilgi gösterdiği kutlamalara il genelindeki kamu görevlileri ve siyasetçiler katıldı. 

Kutlamaların bir bölümünde okunan İstiklal Marşı sırasında protokoldekilerin ayağa kalmadığını gösteren video sosyal medyada büyük tepki çekti.

İddialar üzerine Valilik açıklama yayınladı. Saygısızlığın asla söz konusu olamayacağı vurgulanan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Programda tertiplenen Bayburt'un Düşman İşgalinden Kurtuluşunun canlandırıldığı tiyatro gösterisinde kurtuluş mücadelesini yansıtan sahnelerin içinde spontane bir şekilde fonda İstiklal Marşı'nın bir kısmının çalındığı, devamında sala okunduğu, ortama diğer seslerin de karıştığı bir sahne sergilenmiş ve tiyatro sahne akış planına göre devam etmiştir.”

“SAYGISIZLIK ASLA SÖZ KONUSU OLAMAZ”

Haberler ve sosyal medyaya yansıtıldığı şekliyle gerçeği yansıtmayan ve sadece etkinlikler içerisindeki tiyatro sahnesi ile ilgili videonun kötü zan ve algı oluşturmaya yönelik olarak bilinçli bir saptırma şeklinde hazırlanıp yayınlandığı aşikârdır. İstiklal Marşımız bizi biz yapan milli değerlerimizden biri olarak başımızın tacıdır. Saygısızlık asla söz konusu olamaz. Dünya durdukça şanlı Bayrağımız gönderde özgürce dalgalanacak, İstiklal Marşımız onun gölgesinde coşkuyla okunmaya devam edecektir.
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İstiklal Marşı'nda ayağa kalkmayan protokol tartışması... Kim haklı?

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