Yurtdışında eğitime giden her 10 Türk gencinden 7'si geri dönmek istemiyor

Sözcü Gazetesi'nden Fatma Vurgun'un haberine göre tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de yurtdışında eğitim geleceği garanti altına almak için bir yol olarak görülüyor. Bu sebeple öğrenciler uzun ya da kısa dönemli yurtdışında eğitim almayı amaçlıyor. Öğrencilerin yurtdışı eğitimi tercih etmesinin altında gelecek kaygısı yatıyor. Öğrencilerin yüzde 37,9'u kariyer ve gelecek kaygısı nedeniyle yurtdışı eğitimi tercih ettiğini söylerken, yüzde 24,1'i Türk eğitim sistemindeki sıkıntıların kendisini yurtdışı eğitime ittiğini belirtiyor. Öğrencilerin yüzde 13'ü sınav sisteminde yaşanılan değişimler nedeniyle sisteme güvenmediklerini beyan ediyor.



Her yıl Türkiye’den yaklaşık 100 bin öğrenci yurtdışına eğitim için gidiyor. Yurtdışında eğitim destinasyonları tüm dünyada değişim eğilimi gösterdiğini ve bu değişimleri etkileyen en büyük faktörlerin başında siyasi ve ekonomik sebepler geldiğini söyleyen IEFT Yurtdışı Eğitim Fuarları Genel Müdür Deniz Akar “Tüm dünyada Kanada'nın tercih edilme oranları arttı. Kanada 2006 yılından bu yana yüzde 80 daha fazla uluslararası öğrenciden başvuru aldı. Bunun altında siyasi ve ekonomik sebepler yatıyor. '' dedi. Yapılan anket sonuçlarına göre Çin, Rusya ve Güney Kore gibi ülkelerin de ailelerin çocuklarını göndermek istediğini listeye girdiğini söyleyen Akar sözlerini şöyle sürdürdü “5 sene önceye kadar Rusya, Çin, Güney Kore, Japonya gibi ülkeler listelerde yer almazken bugün bu ülkeler ailelerin çocuklarını göndermek istediği ülkeler arasında girdi.''

GİDEN DÖNMEK İSTEMİYOR

Anket kapsamında eğitimden sonra ülkeye dönmek isteyip istemedikleri sorulan öğrencilerin yüzde 72’si “yurt dışında kalmak isterim” derken, yüzde 26’sı ise “Türkiye’ye dönmek isterim” yanıtını verdi. Yani yurt dışına çıkan öğrencilerden 10’da 7’si ülkeye dönmek istemiyor.

AİLELERİN DE KAFASI KARIŞIK

Anket sonuçlarına göre; ailelerden yüzde 48’i çocuğunun ülkeye dönmesini isterken yüzde 49’u ise dönmelerini istemiyor.

