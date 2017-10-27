Samanyolu Haber /Gündem / 'İstifalara bir gerekçe bulun' /27 Ekim 2017 09:15

'İstifalara bir gerekçe bulun'

Erdoğan, AKP MYK'da belediye başkanlarının istifasına ilişkin kamuoyuna gerekçelerin sunulması gerektiği yönünde talimat verdi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan MYK toplantısında başkanların istifası ve kongre süreçleri konuşuldu. Toplantıda Erdoğan'ın MYK üyelerine istifa eden belediye başkanları ve il başkanlarının istifa süreçlerinin halka anlatılmasını istedi.

Hürriyet'in haberine göre toplantıda, Cumhurbaşkanı Erdoğan, “AK Parti’nin şahıs değil dava partisi” propagandası yapılması gerektiğini ve 2019 seçimleri öncesinde partideki değişimin ve yenilenmenin zorunlu olduğunun vurgulanmasını istedi.

İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlere ağırlık verilmesini isteyen Erdoğan, toplantıda istifalarda illerden gelen şikayetlerin ve anket sonuçlarının etkili olduğunun anlatılması için propaganda istedi. Toplantıda yarın istifasını açıklayacak olan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in yerine seçilecek adayla ilgili kısa bir değerlendirme de yapıldı. 
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