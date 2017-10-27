Samanyolu Haber /Gündem / Topuz'un telefonundaki Zarrab diyaloğu Hürriyet'e servis edildi /27 Ekim 2017 09:23

Topuz'un telefonundaki Zarrab diyaloğu Hürriyet'e servis edildi

ABD’nin Türkiye’ye nota vererek iadesini istediği başkonsolosluk irtibat görevlisi Metin Topuz’un cep telefonu İstanbul Emniyeti’nce incelemeye alındı ve şifresi kırıldı. Elde edilen WhatsApp kayıtları Hürriyet gazetesine sızdırıldı. Habere göre Topuz’un başkonsoloslukta görevli ABD’li diplomat K.’ye, Rıza Sarraf’ın ABD’de tutuklanmasıyla ilgili gazete haberlerini ilettiği görüldü.

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Hürriyet'ten Toygun Atilla'nın haberine göre, Metin Topuz'un telefonunun şifreleri İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde yapılan çalışmalar sonunda kırıldı.

ABD İstanbul Başkonsolosluğu irtibat görevlisi Metin Topuz, 25 Eylül'de gözaltına alındı, 4 Ekim'de ise çıkarıldığı mahkemece "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs, devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme, Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçlamalarıyla tutuklandı.

ABD ile Türkiye arasında vize krizine giden süreç, bu tutuklama ile zirveye çıktı.

ABD, notasında Metin Topuz'un kullandığı ve tutuklanmasından sonra el konulan cep telefonunun ABD devletine ait olduğunu belirterek iadesini istedi. Notada, telefonun ve SIM kartın içindeki verilerin Viyana Sözleşmesi gereği dokunulmazlık kapsamı içinde olduğu ifade edildi. Türkiye kamuoyunun günlerdir tartıştığı ABD'nin nota vermesine yol açan cep telefonu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından incelemeye alındı.

WHATSAPP'TA 'RIZA SARRAF' KONUŞMASI

Metin Topuz'un kullanımındaki 0532….41 numaralı telefonun içindeki WhatsApp yazışmalarına ulaşıldı. Binlerce sayfa tutan bu yazışmalar, soruşturma dosyasına girdi. O yazışmalardan biri de 22 Mart 2016 tarihine ait. Bu yazışmada, ABD Başkonsolosluğu irtibat görevlisi Metin Topuz 22 Mart 2016 saat 08.51'de ‘Rıza Sarraf' başlığı ile bir grup oluşturdu.

Bu gruba Topuz, ilk mesajını saat 09.02'de attı. WhatsApp yazışmalarına, saat 09.25'te ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu'nda görevli diplomat K. de katıldı. Yazışmalar İngilizce olarak yapıldı.

O yazışmalar şu şekilde:

Metin Topuz: Hürriyet gazetesine göre, Rıza Sarraf, Miami'de tutuklanmış. Suçlama; Amerikan devletinin İran'a uyguladığı ekonomik ambargoyu delme, banka dolandırıcılığı, para aklama. Türkiye'de bulunan şirketleri de (gazetede listelenen) soruşturma altında.
Metin Topuz: Umarım (Eski ABD Başkanı Barack) Obama savcıyı suçlamaz.
ABD Başkonsolosluğu'nda görevli ABD'li diplomat K: Wow Sarraf… FBI mı, DEA dosyası mı? Söylediler mi?
Metin Topuz: FBI…
ABD'li diplomat K: Adamım. Büyük vuruş…
Metin Topuz: FBI'a Türkiye'de iyi şanslar diliyorum. Türkiye'deki şirketleri hakkında bilgi almaya çalışacaklar.
ABD'li diplomat K: Hahahahaha yeah. Politik bağlantıları nedeniyle eğlenceli olmayacağına eminim. Dubai ayağının olduğuna eminim. Hatta orada daha iyi şans.
Metin Topuz: O İranlı. Çok yakında konuşmaya başlayacak.
ABD'li diplomat K: İnşallah.

Hürriyet
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