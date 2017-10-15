Samanyolu Haber /Gündem / İstifa etmeyen belediye başkanlarının başına ne gelecek? /15 Ekim 2017 09:41

İstifa etmeyen belediye başkanlarının başına ne gelecek?

Erdoğan başkanlığında toplanan AKP MYK'da, tasfiye edilmek istenen teşkilatları ve belediyeleri masaya yatırdı...

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İstifa etmeyen belediye başkanına neler yapılacak

Erdoğan'ın MKYK toplantısında saydığı 5 ile ilave olarak yeni bazı belediye başkanlarının da eklendiği öğrenildi. Bazı belediye başkanlarının önümüzdeki günlerde genel merkezin baskısıyla istifa etmesinin beklendiği bilgisi paylaşıldı. Toplantıda belediye başkanlarının istifa etmemeleri halinde nasıl bir süreç işleyeceği de ele alındı.

"BİZ GEREĞİNİ YAPARIZ"

AKP'nin yayın organlarından olan Sabah gazetesinin haberine göre, Erdoğan, bazı belediye başkanlarının istifada direndiğinin hatırlatılması üzerine net konuşarak, "Gereğini yapmayan olursa biz gereğini yaparız" ifadelerini kullandı. Parti kurmayları, "İhraç olursa sadece partiden gitmiş olacak. Ve belediye başkanlığını bağımsız olarak yürütmeye devam edecek. Bizim istediğimiz bu değil. Belediyenin başından gitmesi lazım. Çünkü belediyelerde kalırsa bu isimler partimize zarar verirler" görüşünü dile getirdi.

Bu kapsamda, istifa etmeyen belediye başkanları ile ilgili ihraç mekanizması çalıştırılmayacak. Bunun yerine İçişleri Bakanlığı devreye sokulacak. İlgili başkan ile ilgili inceleme ve ardından soruşturma başlatılacak. Başkanlar bu kapsamda görevden alınacak. AKP, 2019 seçimlerine 1.5 yıl kala göreve gelen İstanbul ve Ankara başta olmak üzere yeni bakanların istişareye önem vermesi ve sorun çıkarmaması ve kamuoyundan da destek görmeleri halinde yola devam edip aday gösterilecekleri de konuşuluyor.
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