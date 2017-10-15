Samanyolu Haber /Gündem / Bir genel müdür 60 danışman! /15 Ekim 2017 09:45

Bir genel müdür 60 danışman!

CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, PTT Genel Müdürü’nün yanında 60 danışman çalıştırdığını öne sürdü.

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PTT Genel Müdürü’nün 60 danışmanı mı var?

Tarhan, Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan'ın yanıtlaması istemiyle TBMM'ye verdiği soru önergesinde “PTT Genel Müdürlüğü'nün yapılanma şekli, kamu vicdanını sızlatmaktadır. Bir genel müdürün 60 tane danışmanı olur mu?” diye sordu.

“VİCDANLARI YARALIYOR”

60 danışmanın da makam aracı olduğunu savunan Tarhan, “PTT Genel Müdürü'nün danışmanlarının her birine araç tahsis edildiği söylemleri kamu vicdanını da yaralamaktadır. Böyle bir durumun söylentisi bile araştırılması gereken bir konudur. Millet, vergiler ve benzin fiyatları nedeniyle kendi aracına binemezken, PTT Genel Müdürlüğü rent a car gibi çalışıyorsa yazıklar olsun” diye konuştu.

“LİYAKAT KALMADI”

Kamu kurumlarının son 15 yıldır iktidar yandaşlarına olanak sağlamak için kullanıldığını söyleyen Tarhan, “TRT'ye bakıyorsunuz aynı, PTT'ye bakıyorsunuz aynı. Liyakat sistemi olmayan, ‘bu benim adamım' anlayışıyla yönetilmeye çalışan bir devlet haline geldik. Daha da içler acısı olan hak eden vatandaşlarımızın bu kurumların kapısından içeriye alınmaması” açıklaması yaptı.
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