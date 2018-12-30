'İstifa et, delikanlı gibi aday ol'

24 Haziran seçimlerinde CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce, dün adaylığı kesinleşen AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın görevinden istifa etmemesinin Anayasa ihlali olduğunu söyledi.

Sosyal medya hesabı Twitter'da açıklama yapan İnce çağrı yaptı:

''Binali Yıldırım’ın Meclis Başkanlığından istifa etmeden aday olması ve “istifa tartışmaları benim dışımda” demesi açık bir Anayasa ihlalidir. Binali Yıldırım Meclis Başkanlığından istifa et delikanlı gibi aday ol, Saray’ın talimatlarına değil, Anayasa’ya uygun davran.''









