Akademisyen 'sakıncalı' olarak işten atıldığını ders anlatırken öğrendi

Trabzon’da vakıf üniversitesi statüsünde bulunan Avrasya Üniversitesi’nde iktisat dersleri veren Murat Büyükyılmaz'ın güvenlik soruşturmasını geçerek başladığı görevine, yaklaşık bir buçuk ay sonra ‘sakıncalısın’ denilerek son verildi.







Sakıncalı bulunmasına anlam veremediğini söyleyen Büyükyılmaz, “En kötü tarafı da hiçbir şey söylemeden ‘sakıncalı’ denilip fişleniyorsun. Ve bu durum senin Türkiye’de akademik alanda çalışmanı engelliyor" diyerek tepki gösterdi.





Cumhuriyet'ten Tuğba Özer'e konuşan Büyükyılmaz, görevine başlama sürecini şöyle anlattı:





“Nisan ayında Avrasya Üniversitesi’nin açtığı ilana başvurdum. Mayısta da sınava girerek birincilikle kazandım. Sınav sonucu ilan edildikten sonra bana güvenlik soruşturması olacağını söylediler.





Mayıstan Eylül sonuna ayına kadar güvenlik soruşturmasının sonuçlanmasını bekledim. Soruşturma olumlu sonuçlandıktan sonra 3 Eylül’de göreve başladım ancak yaklaşık 2 hafta sözleşmem bekletildi. 17 Eylül’de üniversite ile 3 yıllık bir sözleşme imzaladım.”





DERSTE ÖĞRENDİ





Büyükyılmas işine son verildiğini ise YÖK’ten gelen bir e-posta ile öğrendi. Büyükyılmaz, “22 Ekim’de ben ders anlatırken YÖKSİS’ten bir mail geldi. Mail'de “Avrasya Üniversitesi tarafından sistemimizden çıkarıldınız” yazıyordu. Ben atıldığımı böyle öğrendim” diye konuştu.





Rektörlüğe giderek bunun anlamını sorduğunu anlatan Büyükyılmaz, şöyle devam etti: “Bana rektör yardımcısı imzalı bir kağıt verdiler. Kağıtta, ‘Özlük dosyanızda yapılan inceleme sonucunda kurumumuzda çalışmanız sakıncalı görüldüğünden 22 Ekim tarihi itibariyle görevinize son verilmiştir’ yazıyordu. Kağıdı aldım ve bir daha da okula dönmedim.”





‘GERİ DÖNECEĞİMİ DÜŞÜNÜYORDUM’





‘Sakıncalı’ denilerek fişlendiğini ve bu koşullarda Türkiye’de akademik alanda çalışmasının önünün tıkandığını ifade eden Büyükyılmaz, “Ben işime geri döneceğimi düşünüyordum aslında, çünkü karar çok saçma. Dava açmamak için uzun süre bekledim. Yasal sürenin dolmasına birkaç gün kala artık yapacak bir şeyim kalmadığı için dava açtım.





Şimdi yurtdışında doktorama devam edebilmek için burs arıyorum. Çünkü burada bir yere başvurmam anlamsız. En kötü tarafı da o zaten; hiçbir şey söylemeden ‘sakıncalı’ denilip fişleniyorsun. Ve bu durum senin Türkiye’de akademik alanda çalışmanı engelliyor” dedi.