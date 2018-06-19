İşte zulmün resmi... KHK Mağdurunun engelli kızı için bakım maaşı verilmiyor

15 Temmuz sonrası çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) ile mesleklerinde hukuksuzca atılanların mağduriyetleri çocuklarına da yansıtılıyor. Bir KHK’lı kızı olan Burcu Aktaş down sendromlu. KHK’lı olduğu için yüzde 70 engel oranı olmasına rağmen bakım maaşını verilmedi.





Bu duruma tepki gösteren eski Mazlum-Der Başkanı ve HDP Milletvekili adayı Ömer Faruk Gergerlioğlu, “Aile Bakanlığı’nın bu konuda bir açıklaması olacak mı?” diye sordu. Gergerlioğlu sonra da “Yoksa kulağının üstüne mi yatacak?” diye devam etti.