Siirt ve Şırnak'ta saldırı: 2 şehit, 4 yaralı

Eruh ilçesi Dağdöşü köyü kırsalında devriye görevi yürüten askeri aracın geçişi sırasında önceden yola tuzaklanan el yapımı patlayıcıyı infilak ettirdi. Patlamada, 3 uzman çavuş yaralandı. Saldırının ardından bölgeye takviye birlikler sevk edildi. yaralı askerler, helikopterle bölgeden alınarak Siirt 3'üncü Komando Tugayı'na getirildi, buradan da ambulanslarla Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan askerlerden biri, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamayarak şehit oldu. Diğer 2 askerin de durumunun ağır olduğu bildirildi.





Saldırının ardından başlatılan hava destekli geniş çaplı operasyonun sürdüğü ifade edildi.





VALİLİKTEN AÇIKLAMA





Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca Eruh ilçesi Yassıdağ (Çirav) bölgesinde dün saat 20.00'den itibaren icrasına başlanan, 'Şehit Jandarma Teğmen Mustafa Yazgan 2018-38 operasyonunda' bugün sabah saat 01.55 sıralarında yaya intikal halindeki JÖH timinin, bölücü terör örgütü mensuplarınca önceden döşenmiş olan basma düzenekli el yapımı patlayıcıya bastığı belirtildi. Patlama sonucu 3 güvenlik mensubunun yaralandığı belirtilen açıklamanın devamında şöyle denildi:





"Yaralılar Siirt Devlet Hastanesi'ne ivedilikle intikal ettirilmiştir. Ağır yaralı jandarma Uzman Onbaşı B.B. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Olay ile ilgili Eruh Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmıştır. Teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla bölgede geniş çaplı operasyon devam etmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, silah arkadaşlarına başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman askerlerimize acil şifalar dileriz."





Şırnak'ta 1 şehit 2 yaralı





Şırnak'ın Gabar Dağı bölgesinde devam eden arama tarama sırasında EYP'nin patlaması sonucu 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı.





Şırnak'ta güvenlik güçlerinin PKK'lilere yönelik başlattığı arama tarama faaliyeti sırasında, daha önceden araziye döşenen el yapımı patlayıcı infilak etti. Patlamada, 3 asker yaralandı.





Yaralı askerler olay yerinden helikopterle alınarak Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. yaralı askerlerden biri tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. yaralı diğer askerin tedavisinin sürdüğü belirtildi.





TSK'DEN AÇIKLAMA





Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyinde Avaşin-Basyan, Diyarbakır'ın Hani ve Şırnak'ın Silopi bölgelerine düzenlenen hava harekâtlarında silah mevzii, barınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedeflerin imha edildiğini; 26 teröristin de etkisiz hale getirildiğini duyurdu.





TSK'den yapılan açıklama şu şekilde:





"17-18 Haziran 2018 tarihlerinde Irak kuzeyi Avaşin-Basyan, Diyarbakır/Hani ve Şırnak/Silopi bölgelerine düzenlenen hava harekâtları neticesinde; silah mevzii, barınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edilmiş, silahlı 26 terörist etkisiz hale getirilmiştir."