İşte Türkiye'deki işsizliğin fotoğrafı













İstanbul'da 127 kişinin alınacağı icra katipliği sınavı için 2 bin 540 kişinin başvurduğu öğrenildi. KPSS sınavından 70 ve üzeri puan alanların başvurmaya hak kazandığı sınav için adliyeye gelenler, sırayla klavye sınavına alındı.



Adalet Bakanlığı tarafından açılan "İcra Katipliği" sınavına binlerce kişi başvurdu. Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı ve Bakırköy Adliyesi'nde sınava giren binlerce aday, sabahın erken saatlerinde adliye önüne gelerek sınav saatini bekledi.İstanbul Adalet Sarayı'na alınacak olan 127 icra katibi alımı için 2 bin 540 kişi, Bakırköy, Küçükçekmece ve Büyükçekmece Adalet Daireleri için açılan 46 kişilik kadroya ise 720 kişi, Gaziosmanpaşa Adliyesi için 5 kişilik kadroya 100 kişi başvurdu. Adliye önünde bekleyen yüzlerce aday, uzun kuyruklar oluşturdu. Bazı adayların ellerinde klavye olduğu görüldü.