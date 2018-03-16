Samanyolu Haber /Gündem / İşte Türk yargısı ... Hakkında tacizden 100 yıl hapis istendi, o müdür serbest! /16 Mart 2018 22:51

İşte Türk yargısı ... Hakkında tacizden 100 yıl hapis istendi, o müdür serbest!

Adana'da 6 kız öğrenciyi taciz ettiği iddiasıyla 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan 100 yıl hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanan okul müdürü İsmail Ü., çıkarıldığı mahkemede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

SHABER3.COM

Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü İsmail Ü., Mart 2016 tarihinde öğrencilerine tacizde bulunduğu iddiasıyla Milli Eğitim İl Müdürlüğü tarafından başlatılan soruşturma kapsamında okuldan uzaklaştırılarak Çamlıbel Lisesi’ne tayin edildi.

Soruşturma kapsamında Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne tekrar müdür olarak atanan İsmail Ü., daha sonra okulun yurdunda kalan E.G. (17), E.İ.K. (17), G.K. (17), Y.R.A. (17), H.A. (18) ve N.Ü. (18) tarafından tacizle suçlandı.

Müdürlerinin kendilerini yanına çağırıp elini omzundan aşağı atıp göğüslerine dokunduğunu iddia eden kız öğrenciler, emniyete giderek şikayette bulundu.

17 Ocak 2017’de polis tarafından gözaltına alınan İsmail Ü., tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesinde ‘çocuğun cinsel istismarı, cinsel saldırı, sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı’ suçlamalarıyla 100 yıl hapis cezası istemiyle yargılanan İsmail Ü., suçlamaları kabul etmeyerek bir müdür yardımcısının, kolay kandırılabilir öğrencileri ikna ederek kendisine kumpas hazırladığını öne sürdü. Evli ve bir kız çocuk babası İsmail Ü., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İşte Türk yargısı ... Hakkında tacizden 100 yıl hapis... Sonraki Haber >>

Almanya suikast iddialarına karşı alarmda

Almanya suikast iddialarına karşı alarmda

Her mü’min için istenen, dilenen hedef olmalı

Her mü’min için istenen, dilenen hedef olmalı

15 Temmuz ile ilgili flaş iddia...

15 Temmuz ile ilgili flaş iddia...

28 Şubat davasında savcı müebbet istedi...

28 Şubat davasında savcı müebbet istedi...

AB'den anti demokratik yönetimlere fren...

AB'den anti demokratik yönetimlere fren...

Avustralya’da otomobil yayaların arasına daldı!

Avustralya’da otomobil yayaların arasına daldı!

AKP tetikçisi Cem Küçük canlı yayında infaz listesi verdi

AKP tetikçisi Cem Küçük canlı yayında infaz listesi verdi

Toplumun ne kadar vahşi olduğunu gördük

Toplumun ne kadar vahşi olduğunu gördük

Enes Kanter hakkında dava açıldı

Enes Kanter hakkında dava açıldı

Hocaefendi'nin avukatlarından açıklama

Hocaefendi'nin avukatlarından açıklama
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
00:38:59