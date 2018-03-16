İşte Türk yargısı ... Hakkında tacizden 100 yıl hapis istendi, o müdür serbest!

Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü İsmail Ü., Mart 2016 tarihinde öğrencilerine tacizde bulunduğu iddiasıyla Milli Eğitim İl Müdürlüğü tarafından başlatılan soruşturma kapsamında okuldan uzaklaştırılarak Çamlıbel Lisesi’ne tayin edildi.





Soruşturma kapsamında Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne tekrar müdür olarak atanan İsmail Ü., daha sonra okulun yurdunda kalan E.G. (17), E.İ.K. (17), G.K. (17), Y.R.A. (17), H.A. (18) ve N.Ü. (18) tarafından tacizle suçlandı.





Müdürlerinin kendilerini yanına çağırıp elini omzundan aşağı atıp göğüslerine dokunduğunu iddia eden kız öğrenciler, emniyete giderek şikayette bulundu.





17 Ocak 2017’de polis tarafından gözaltına alınan İsmail Ü., tutuklanarak ceza evine gönderildi.





Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesinde ‘çocuğun cinsel istismarı, cinsel saldırı, sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı’ suçlamalarıyla 100 yıl hapis cezası istemiyle yargılanan İsmail Ü., suçlamaları kabul etmeyerek bir müdür yardımcısının, kolay kandırılabilir öğrencileri ikna ederek kendisine kumpas hazırladığını öne sürdü. Evli ve bir kız çocuk babası İsmail Ü., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.