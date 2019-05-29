İşte son İstanbul anketi!

YSK’nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine ilişkin iptal ve yenileme kararı almasının ardından siyasi partiler seçim çalışmalarını hızlandırırken anket şirketlerinin yapacağı tahminler de merak ediliyor.







Yeniçağ’a konuşan Konsensus Araştırma Şirketi Başkanı Murat Sarı, YSK’nın İstanbul seçimlerine ilişkin aldığı yenileme kararının, İmamoğlu’nun mağduriyetini oluşturduğunu açıkladı.





İstanbul’da seçmenlerin kararında ekonomik durumun ağır bastığını ifade eden Murat Sarı, “Ekonomi ile ilgili yapılacak projeler, söylemler seçmen davranışını etkileyecektir diye düşünüyorum önümüzdeki dönemde. Tabii bir güven de sağlamak gerekiyor seçmene” açıklamasında bulundu.





Murat Sarı, 24 Haziran’da sandığa gidip 31 Mart’ta oy kullanmayan seçmenlerin seçim sonuçları üzerinde etkili olacağını belirterek “Onların seçime katılımı elbette sonuçları etkileyecektir. Bindelik dilimlerle seçimin sonucu belirleniyor. Bu bindelik dilimi de seçime katılmayan seçmenler ciddi bir şekilde etkileme kapasitesine sahip” dedi.





Beklenenin aksine 23 Haziran’da yapılacak olan İstanbul Büyükşehir Başkanlığı seçimlerinde katılımın azalacağını söyleyen Sarı, “Seçime katılımın daha da azalacağını düşünüyorum. Tahminimiz seçime girmeyen partilerin seçmenlerinin bir kısmının 23 Haziran’da seçime katılmayacağı yönünde. Seçime katılmayan partilerin seçmenleri sonuçlar üzerinde çok fazla söz sahibi olmayacak” değerlendirmesinde bulundu.





SEÇMEN MAZBATANIN GEÇ VERİLMESİNİ YANLIŞ BULDU





Murat Sarı, YSK’nın iptal karanına yönelik seçmenlere bir soru yöneltmediklerini söyleyerek “Yaptığımız son ankette Ekrem İmamoğlu’nun mazbatasının geç verilmesini doğru mu buluyorsunuz yanlış mı buluyorsunuz diye sorduğumuzda yüzde 57,7’lik kesim yanlış bulduğunu söyledi” ifadelerini kullandı.





'SEÇİMLERİN YENİLENMESİ İMAMOĞLU’NUN MAĞDURİYETİNİ OLUŞTURDU'





Sarı, anketi YSK kararından önce yaptıklarını ifade ederek “İstanbul’da seçimlerin yenilenmesini ister misiniz istemez misiniz sorusuna yüzde 59’larda bir oran “istemem” cevabını verdi. Bu yüzde 59’un içerisindeki yüzde 16’lık bir kesim AKP’ye oy verdiğini söylüyor. Dolayısıyla bunların hepsi Ekrem İmamoğlu’nun mağduriyetini oluşturuyor” açıklamasında bulundu.





Murat Sarı son olarak 31 Mart’ta Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım arasında binde 15 fark olduğunu vurgulayarak “Binde 15 farkı bulabilecek bir araştırma çok zor. Bu durum kimin lehine evrilir şu anda çok da belli değil. İstanbul’da çok bir seçim havası da yok” şeklinde konuştu.