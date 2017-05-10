Samanyolu Haber /Gündem / İşte 'Partili Yargı' için kolları sıvayan AKP'den torpilin belgesi /10 Mayıs 2017 08:08

İşte 'Partili Yargı' için kolları sıvayan AKP'den torpilin belgesi

'Partili yargı' için torpil mi; hâkimlik mülakatı öncesi AKP'li başkanlara imzalatılmış CV'sini Meclis'e gönderdi!

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Afyonkarahisar’da yaşayan genç bir kadın avukat, hâkimlik mülakatı öncesinde özgeçmişini ve sınav sonucunu, AKP’li belediye başkanına ve AKP ilçe başkanına imzalatarak Meclis’te bir milletvekiline gönderdi. Hâkim adayının faksla gönderdiği evrak yanlışlıkla CHP Mersin Milletvekili Serdal Kuyucuoğlu’nun Meclis’teki ofisine geldi. Adayın "torpil" belgesini AKP Afyonkarahisar Milletvekili, Adalet Komisyonu üyesi Ali Özkaya göndermek istediği tahmin ediliyor. CHP'li Kuyucuoğlu, yüzlerce AKP üye ve yöneticisi avukatın hâkim yapıldığı iddiasına ilişkin olarak "AKP iktidarı adli sistemden FETÖ’cüleri temizleyeceğiz bahanesiyle kendi kadrolaşmasını yaratıyor. Bir AKP’li vekile gönderilmek istenirken yanlışlıkla bize gönderilen bu evrak, hâkim alımlarında, mülakatlarda AKP’li isimlere ayrıcalık tanındığını, AKP’li yöneticilerden referans alınarak bu sınavlara gidildiğini somut olarak göstermiş oldu" değerlendirmesinde bulundu.

Cumhuriyet gazetesinden Abidin Yağmur'un haberine göre, Afyonkarahisar Barosu’na kayıtlı avukat S.G. (31) adli yargı hakimliği ve idari yargı hakimliği yazılı sınavlarına girdikten sonra mülakata çağrıldı. S.G, 21 Nisan’da yapılacak mülakattan günler önce özgeçmişini ve sınav sonuç belgesini TBMM’de bir milletvekiline gönderdi. Afyon Adliye Sarayı'ndaki postaneden gönderilen özgeçmişte AKP’li İscehisar Belediye Başkanı Mustafa Çibik’in ve AKP İcsehisar İlçe Başkanı Murat Dikmen’in imzası da bulunuyordu. S.G’nin sınav sonuç evrakında ise AKP’li İscehisar Belediye Başkanı Mustafa Çibik’in kaşe ve imzası bulunuyordu. S.G’nin özgeçmişinde ayrıca annesi, babası ve kardeşinin çalıştığı yerlerle ilgili bilgi vermesi de dikkat çekiyor. S.G, özgeçmiş metninin eğitim kısmında, mezun olduğu okulların yanı sıra öğrenciyken kaldığı yurtların ve lise sonrasında gittiği dershanelerin adını da veriyor.

Kime gönderildi?

Hakim adayı S.G’nin, AKP’li belediye başkanı ve ilçe başkanına imzalattığı evrak yanlışlıkla CHP Mersin Milletvekili Serdal Kuyucuoğlu’nun TBMM’deki ofisine geldi. S.G’nin hakimlik mülakatı öncesinde AKP’li başkanların referansını eklediği evrakın hangi milletvekiline gönderilmek istendiği kesin olarak bilinmiyor. Ancak faksın gönderilmesi sırasında bir rakam hatası yapıldığı düşünüldüğünde, faksın gideceği adresin AKP Afyonkarahisar Milletvekili, Adalet Komisyonu üyesi Ali Özkaya olma ihtimali yüksek. CHP’li Serdal Kuyucuoğlu’nun TBMM ofisindeki faksının numarası (312) 420 23 73. AKP Afyonkarahisar Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu üyesi Ali Özkaya’nın TBMM ofisindeki faks numarası ise (312) 420 23 75.
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