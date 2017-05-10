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‘Fino’ benzetmesi ‘özgürlük’ sayıldı
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‘Fino’ benzetmesi ‘özgürlük’ sayıldı
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10 Mayıs 2017 08:14
‘Fino’ benzetmesi ‘özgürlük’ sayıldı
Mavi Marmara gemisinde hayatını kaybedenlere “Manyak tipler” diyerek şimşekleri üzerine çeken gazeteci Cem Küçük TGRT’de katıldığı bir programda, Hürriyet yazarı Ahmet Hakan için “Aydın Doğan’ın finosu, sahtekar” ifadesini kullandı.
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Aydın Doğan ve Ahmet Hakan da TGRT Haber'i RTÜK'e şikayet etti. Ancak RTÜK oyu çokluğuyla, “Fino” benzetmesini ifade özgürlüğü sayıp ceza kesmedi.
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